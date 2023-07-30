Очевидцы сообщили о взрыве в здании полиции в Брянской области Mash: в здании полиции Трубчевска Брянской области прогремел взрыв

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщает о взрыве у здания полиции в городе Трубчевске в Брянской области. По его данным, в сооружение попал беспилотный летательный аппарат. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Как сообщает канал, в здании повреждена крыша, выбиты окна. О погибших и пострадавших информации нет.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что беспилотный летательный аппарат упал в хуторе Дарагановка Неклиновского района. По словам главы региона, в результате инцидента повреждена крыша частного дома и автомобиль.

Минобороны РФ 30 июля сообщило об отражении попытки атаки Киева по Москве тремя дронами ВСУ. По данным ведомства, один украинский БПЛА был сбит средствами противовоздушной обороны в Одинцовском округе Подмосковья, еще два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, впоследствии потеряли управление и упали на территории делового комплекса «Москва-Сити». Первый БПЛА упал на башню IQ-квартала в 03:20. В 04:10 появилась информация о втором взрыве в бизнес-центре «Око-2». Людей из башни IQ-квартала эвакуировали. Сообщалось об одном пострадавшем.