Очевидцы сняли на видео мощное извержение вулкана на Камчатке

https://static.news.ru/photo/8843917a-8191-11eb-bba8-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/borissmirnoff87/instagam.com

На Камчатке продолжается извержение самого большого вулкана Евразии Ключевского. С каждой секундой извержение усиливается, а потоки раскалённой лавы грозят уничтожить дороги, ведущие к населённым пунктам.

Несмотря на смертельную опасность, нескольким туристам-экстремалам удалось заснять на видео эти зрелищные моменты. Reuters публикует несколько кадров в своём Telegram.

Watch as a Russian volcano shoots lava into the sky pic.twitter.com/ihitmdEQ5D — Reuters (@Reuters) March 10, 2021

Также подборку фото и видео выложил на своей странице в Instagram путешественник-экстремал Борис Смирнов. Он рассказал, что в начале марта стало известно об образовавшемся лавовом прорыве на склонах вулкана на высоте 2850 метров. Его команде сразу стало интересно явление, поскольку оказалось, что добраться туда можно без серьёзной альпинистской подготовки.

В конце февраля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в Telegram, что вулкан Этна усилил свою активность. Данные об этом поступили с российских метеорологических космических аппаратов «Электро-Л». При этом вулкан проснулся ещё вечером 13 декабря. Толчком к этому послужило землетрясение магнитудой 2,7, писал NEWS.ru.