Обрушение опоры исторического моста в Воронеже попало на видео В Воронеже из-за ливня обрушилась подпорная стена исторического Каменного моста

Фото: Соцсети

Обрушение опоры Каменного моста

В Воронеже из-за подтопления обрушилась опора Каменного моста, одного из символов города, сообщил Telegram-канал «Мой и твой Воронеж». Движение по сооружению и под ним перекрыто. По предварительным данным, никто не пострадал.

На место происшествия выехали оперативные службы города. Проезд под мостом заблокирован рухнувшими на проезжую часть кусками подпорной стены и отделки парапета.

21 мая стало известно, что в районе Воронежской городской электростанции произошел пожар. Также в Воронеже были слышны звуки, похожие на взрыв. В нескольких торговых центрах отключили свет. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

Без света остались жители района Машмет, также электричество пропало в торговых центрах «Арена» и «Галереи Чижова».

10 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что два украинских БПЛА попытались атаковать военный объект в регионе. Он отметил, что один из дронов отклонился от курса и упал, а второй был уничтожен.

4 мая Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, летевший в небе над регионом. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Воронежский глава взял ситуацию с дроном под контроль.