Обессилевшая рысь вышла за помощью к людям в Енисейске

Фото: МВД РФ

Жители Енисейска, расположенного в Красноярском крае, заметили обессилевшую рысь в черте города, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. По данным ведомства, дикое животное вышло за помощью к людям. Полицейские взяли рысь под охрану до прибытия специалистов из красноярского Центра охраны дикой природы «Инстинкт».

Полицейские приняли вызов от местного жителя, заявившего, что обессилевшее животное бродит на улице Бабушкина. Прибывшие на место сотрудники поняли, что рыси требуется помощь человека, так как она не убегала от людей. Предполагается, что животное могло заболеть. Дикой кошке помогут зоозащитники Центра «Инстинкт», они выехали в Енисейск из Красноярска. Животное временно взяли под защиту сами полицейские.

Как сообщалось ранее, волонтеры из Дагестана спасли медвежонка Бурушку, которого использовали в фотобизнесе. Истощенный зверь был доставлен в зооцентр, расположенный в Волгограде. Специалисты подчеркивают, что спасенному медведю предстоит длительная реабилитация. Сами зоозащитники же рассказывают, что местные предприниматели достали медвежонка из-под бока медведицы, которую застрелили.