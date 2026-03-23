23 марта 2026 в 10:50

Объект критической инфраструктуры в Псковской области попал под удар ВСУ

Ведерников: беспилотник ВСУ повредил телевышку в Псковской области

Фото: Социальные сети
Беспилотник ВСУ повредил телевышку в Плюсском районе Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в мессенджере MAX. По его словам, обошлось без пострадавших, угрозы для жизни и здоровья людей нет.

В Плюсском районе беспилотным летательным аппаратом повреждена телевизионная вышка. Пострадавших нет. В настоящее время угрозы для жизни и здоровья людей нет, — написал Ведерников.

Ранее сообщалось, что квартира в многоэтажном доме в городе Зубцове Тверской области получила повреждения после атаки беспилотников ВСУ. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в ней произошло возгорание после падения обломков сбитого БПЛА.

Позже стало известно, что свыше 60 беспилотников Вооруженных сил Украины уничтожили над Ленинградской областью менее чем за сутки. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, отражение атаки все еще продолжается. Один из беспилотников при падении повредил опору ЛЭП в районе поселка Ермилово Выборгского района. В месте падения на поле разгорелась сухая трава.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

