Объект критической инфраструктуры в Псковской области попал под удар ВСУ Ведерников: беспилотник ВСУ повредил телевышку в Псковской области

Беспилотник ВСУ повредил телевышку в Плюсском районе Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в мессенджере MAX. По его словам, обошлось без пострадавших, угрозы для жизни и здоровья людей нет.

Ранее сообщалось, что квартира в многоэтажном доме в городе Зубцове Тверской области получила повреждения после атаки беспилотников ВСУ. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в ней произошло возгорание после падения обломков сбитого БПЛА.

Позже стало известно, что свыше 60 беспилотников Вооруженных сил Украины уничтожили над Ленинградской областью менее чем за сутки. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, отражение атаки все еще продолжается. Один из беспилотников при падении повредил опору ЛЭП в районе поселка Ермилово Выборгского района. В месте падения на поле разгорелась сухая трава.