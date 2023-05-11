Няня рассказала о родителях, подозреваемых в убийстве и расчленении дочери Няня убитой в Ростове восьмимесячной девочки назвала родителей ребенка агрессивными

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Родители, убившие свою дочь

Отец, который стал одним из подозреваемых в убийстве и расчленении собственной восьмимесячной дочери в Ростове-на-Дону, часто проявлял агрессию, когда находился дома, рассказала няня, которая полгода проработала в семье. В разговоре с «КП — Ростов-на-Дону» она отмечает, что сначала сочувствовала его жене, но позже та тоже начала вести себя грубо, в том числе злорадствовала по поводу смерти ее дочери, когда няня решила уволиться.

И вот, когда я ушла из семьи, она чуть ли не проклинала меня, еще и злорадствовала по поводу смерти моей дочери, — отмечает няня.

При этом многие знакомые были шокированы поступком родителей — они знали семью только с положительной стороны. 23-летняя мать получала образование и собиралась стать врачом, работала провизором до того, как уйти в декрет. 33-летний отец в это время развивал свой бизнес. Коллеги из сельской администрации, где он работал до этого, называли его ответственным и исполнительным.

Сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли на место убийства и обнаружили части тела расчлененной девочки в холодильнике супругов, предполагали, что подозреваемые находились в алкогольном или наркотическом опьянении. Но по результатам медосвидетельствования эта версия не подтвердилась.

Готовы результаты медицинского освидетельствования. Оно показало, что в день убийства в крови у супругов не было ни алкоголя, ни наркотиков. Оба были абсолютно трезвыми, — уточнили в полиции.

В Ростове-на-Дону семейную пару ранее задержали по подозрению в убийстве дочери. Отец и мать пытались скрыть преступление, обратившись в полицию с заявлением о пропаже младенца. По месту жительства семьи следователями и полицейскими были обнаружены останки тела ребенка и другие доказательства, свидетельствующие о причастности пары к убийству.