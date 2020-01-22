https://static.news.ru/photo/9c67add8-3d15-11ea-a0ba-fa163e074e61_660.jpg Антон Котяков Фото: Правительство России/vk.com

Уроженец Самары, 39-летний Антон Котяков, занявший пост министра труда и соцзащиты в новом правительстве, окончил лицей авиационного профиля без троек, на пятёрки учился в экономическом университете и, по воспоминаниям учителей и преподавателей, всегда был активным и коммуникабельным.

У нас уже тогда учиться было совсем непросто, — рассказал «КП в Самаре» директор лицея № 135 Сергей Копытин.

Учителя, преподающие сейчас в лицее, помнят, что Котяков всегда был спокойным, ответственным, уважительно относился к взрослым, ночами решал задачи по математике и посещал секцию баскетбола. В классе он всегда сидел за первой партой в среднем ряду, так как любил быть на первом плане. Победив в олимпиаде, он поступил в Самарский государственный экономический университет и женился на дочери ректора.

Поступил к нам в 1997 году на специальность «экономическая теория», специализация — «теория и организация рынка ценных бумаг», — рассказал профессор кафедры экономической теории СГЭУ Александр Михайлов.

По его словам, Котяков учился на «отлично», был активным и коммуникабельным, участвовал не только в научных конференциях, но и играл в баскетбол за команду вуза.

Как писал NEWS.ru, директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что пять выпускников и слушателей различных программ ВШГУ стали министрами нового Правительства РФ. Так Евгений Дитрих продолжит работу на посту министра транспорта, другой выпускник кадрового резерва Валерий Фальков, ранее занимавший кресло ректора университета Тюмени, будет руководить Министерством науки и высшего образования. Министром экономразвития назначен бывший губернатор Пермского края Максим Решетников, также выпускник одной из программ ВШГУ. Слушатели третьего потока программы кадрового резерва Антон Котяков и Михаил Мурашко будут работать на постах министра труда и министра здравоохранения соответственно.