Новые малые ракетные корабли поступят в Балтийский флот до конца года

Фото MFA Russia/via Globallookpress.com

Балтийский флот до конца 2022 года пополнится новыми малыми ракетными кораблями проекта 22800 и 21631. Это корабли проекта «Каракурт» и «Буян-М», пишет ТАСС.

Они уже спущены на воду на кораблестроительных заводах и готовятся к испытаниям, — приводит агентство сообщение пресс-службы флота в связи с отмечаемой 18 мая годовщиной образования БФ.

Количество боевых кораблей не уточняется. Кроме того, сторожевой корабль «Неустрашимый» после глубокой модернизации завершает проведение комплекса испытаний в морских полигонах флота. После окончания испытаний корабль вернётся в состав флота и будет выполнять задачи в соответствии со своим предназначением.

Балтфлот до конца года намерен провести в акватории Балтийского моря более 30 учений. К участию в учениях будут привлекаться береговые части, самолёты, вертолёты морской авиации. Корабли совершат несколько походов, включая дальнюю морскую зону. Плановая интенсивность боевой учёбы флота этой зимой возросла на 42%. Корабли и суда прошли порядка 100 тыс. морских миль.

Ранее сообщалось, что сторожевой российский корабль «Неустрашимый» Балтийского флота (БФ) совершил ракетную стрельбу на морских полигонах Балтики около берегов Калининградской области. В ходе испытаний экипаж корабля использовал зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Кинжал».