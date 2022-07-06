«Новую газету» оштрафовали из-за видеообращения Муратова Суд оштрафовал «Новую газету» на 300 тыс. рублей за злоупотребление свободой слова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Муратов

Суд в Москве оштрафовал на 300 тысяч рублей «Новую газету» по делу о злоупотреблении свободой массовой информации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции. Как заявил агентству источник, знакомый с материалами дела, причиной составления протокола стало видеообращение главреда издания Дмитрия Муратова, размещенное на сайте «Новой» и посвященное военной операции РФ на Украине.

Симоновский районный суд города Москвы признал виновным АНО «РИД «Новая газета» по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений) и назначил организации штраф в размере 300 тыс. рублей, — сказали в суде.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее похвалил главного редактора «Новой газеты» за вклад в оказание помощи украинским беженцам. Журналист продал медаль лауреата Нобелевской премии мира 2021 года на аукционе за $103,5 млн, перечислив деньги в международный Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) для помощи детям на Украине и в соседних государствах.