Новости регионов: воспитатель годами домогался мальчиков в Нижнем Новгороде
Андрей Кузнецов
NEWS.ru
18:20, 25 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пассажиры трамвая в Свердловской области выкинули из него пьяного мужчину. Он во время поездки помочился на ребёнка.
Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Удмуртия
После завершения осенних каникул, с 8 ноября школы Удмуртии перейдут на удалённое обучение из-за ситуации с пандемией коронавируса. Как пишет udm-info, студенты учреждений среднего профессионального образования (СПО) и вузов будут учиться в формате самостоятельной работы на дому — задания им будут розданы заранее. Учреждения дополнительного образования на это время закроются, детсады продолжат работу в режиме дежурных групп.
Ростовская область
В Ростове-на-Дону транспортные компании предоставили водителей для работы на машинах скорой. Как уточняет rostovgazeta.ru, транспортные компании выделили более десяти водителей.
Ставропольский край
Инспекторы ДПС на Ставрополье спасли жизнь трёхлетнему мальчику. Как сообщает newstracker.ru, сотрудники Госавтоинспекции Ставрополя помогли семье, в которой воспитывается больной ребёнок, экстренно добраться до больницы. Малышу была проведена срочная операция, он пошёл на поправку.
Татарстан
kazanzoo1806/instagram.com
Казанский зооботанический сад «Река Замбези» продемонстрировал, как подрос птенец чёрного грифона, которого «высиживали» работники зоопарка. Как сообщает inkazan.ru, сотрудники зоопарка поместили яйцо в инкубатор, его нужно было переворачивать ежедневно по пять раз в день и наблюдать за уровнем влажности. Всё это длилось 55 дней.
Нижегородская область
Воспитатель в течение нескольких лет домогался мальчиков в нижегородском детсаду. Как сообщает newsnn.ru, выяснилось, что воспитатель трогал детей под одеялом во время тихого часа. Причём это относилось только к мальчикам. Руководители дошкольного учреждения до последнего утверждали, что эта информация — клевета. Но слова детей неожиданно подтвердил 14-летний подросток, который был одним из первых выпускников.
Волгоградская область
Волгоградская область в два раза нарастила экспорт местной продукции. Как передают novostivolgograda.ru, в сравнении с 2020 годом объёмы экспортируемых товаров увеличились в два раза. За первые восемь месяцев текущего года они достигли $2,1 млрд. Наибольшая доля в структуре экспорта отводится на минеральные продукты и топливную энергетику (57%). Кроме этого, широко поставляются за рубеж чёрные металлы и продукты сельхозотрасли.
Свердловская область
Пьяный пассажир трамвая в Свердловской области помочился во время поездки на ребёнка. Как сообщает tagilcity.ru, произошедшее сняли на камеру очевидцы. Возмущённые поведением мужчины пассажиры выкинули его из салона.
Омская область
omskregion.info
В Омске было снесено здание бывшего судоремонтного завода за день до его признания в качестве памятника архитектуры. Как сообщает gorod55.ru, в сносе подозревают местного предпринимателя и нынешнего владельца здания, застраивающего этот район новыми высотными зданиями.
Оренбургская область
В Оренбургской области по результатам сентября зафиксирована «отрицательная безработица». Как пишет 56orb.ru, вакансий в базе службы занятости оказалось большее количество, чем резюме: 15 тысяч рабочих мест против 10 тысяч соискателей. Дефицит рабочих рук в регионе может приостановить развитие экономики, полагают эксперты.
Карелия
Власти Карелии запланировали направить 6,7 млн рублей на рекламу региона. Как пишет karelinform.ru, победитель аукциона должен будет подготовить рекламную кампанию о туристических возможностях республики. Фоторепортажи и информационные материалы разместят в большом числе изданий, а также в метро Москвы и Санкт-Петербурга..
Тюменская область
В Тюменской области жители уже в течение трёх месяцев жалуются властям, что им приходится проживать по соседству с медведем. Как сообщает nashgorod.ru, животное ведёт себя не агрессивно по отношению к людям, но разгуливает по улицам, воет по ночам и пугает рыбаков своим видом.
Приморье
В городе Артёме ученики специального медицинского класса смогут протестировать свои силы на практике сразу после выпуска. Как сообщает vostokmedia.com, после сдачи экзаменов и ЕГЭ им сразу будут вручены сертификаты о квалификации медсестёр и медбратьев.
Башкирия
В Башкирии сократился процент заболеваемости внебольничной пневмонией на 12 пунктов. Как пишет mkset.ru, в местном Роспотребнадзоре пояснили, что это статистика по результатам прошедшей недели.
Хабаровский край
В Хабаровске люди, исповедующие мусульманство, организуют акцию добра. Как сообщает transsibinfo.com, в честь месяца Раби-уль-авваль они дарят жителям города розы и шоколад, бесплатно подвозят на автомобиле и рассказывают какой-либо хадис Посланника Аллаха.