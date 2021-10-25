Новости регионов: воспитатель годами домогался мальчиков в Нижнем Новгороде

Пассажиры трамвая в Свердловской области выкинули из него пьяного мужчину. Он во время поездки помочился на ребёнка.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Удмуртия

После завершения осенних каникул, с 8 ноября школы Удмуртии перейдут на удалённое обучение из-за ситуации с пандемией коронавируса. Как пишет udm-info , студенты учреждений среднего профессионального образования (СПО) и вузов будут учиться в формате самостоятельной работы на дому — задания им будут розданы заранее. Учреждения дополнительного образования на это время закроются, детсады продолжат работу в режиме дежурных групп.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону транспортные компании предоставили водителей для работы на машинах скорой. Как уточняет rostovgazeta.ru , транспортные компании выделили более десяти водителей.

Ставропольский край

Инспекторы ДПС на Ставрополье спасли жизнь трёхлетнему мальчику. Как сообщает newstracker.ru , сотрудники Госавтоинспекции Ставрополя помогли семье, в которой воспитывается больной ребёнок, экстренно добраться до больницы. Малышу была проведена срочная операция, он пошёл на поправку.

Татарстан

kazanzoo1806/instagram.com kazanzoo1806/instagram.com

Казанский зооботанический сад «Река Замбези» продемонстрировал, как подрос птенец чёрного грифона, которого «высиживали» работники зоопарка. Как сообщает inkazan.ru , сотрудники зоопарка поместили яйцо в инкубатор, его нужно было переворачивать ежедневно по пять раз в день и наблюдать за уровнем влажности. Всё это длилось 55 дней.

Нижегородская область

Воспитатель в течение нескольких лет домогался мальчиков в нижегородском детсаду. Как сообщает newsnn.ru , выяснилось, что воспитатель трогал детей под одеялом во время тихого часа. Причём это относилось только к мальчикам. Руководители дошкольного учреждения до последнего утверждали, что эта информация — клевета. Но слова детей неожиданно подтвердил 14-летний подросток, который был одним из первых выпускников.

Волгоградская область

Волгоградская область в два раза нарастила экспорт местной продукции. Как передают novostivolgograda.ru , в сравнении с 2020 годом объёмы экспортируемых товаров увеличились в два раза. За первые восемь месяцев текущего года они достигли $2,1 млрд. Наибольшая доля в структуре экспорта отводится на минеральные продукты и топливную энергетику (57%). Кроме этого, широко поставляются за рубеж чёрные металлы и продукты сельхозотрасли.

Свердловская область

Пьяный пассажир трамвая в Свердловской области помочился во время поездки на ребёнка. Как сообщает tagilcity.ru , произошедшее сняли на камеру очевидцы. Возмущённые поведением мужчины пассажиры выкинули его из салона.

Омская область

omskregion.info omskregion.info

В Омске было снесено здание бывшего судоремонтного завода за день до его признания в качестве памятника архитектуры. Как сообщает gorod55.ru , в сносе подозревают местного предпринимателя и нынешнего владельца здания, застраивающего этот район новыми высотными зданиями.

Оренбургская область

В Оренбургской области по результатам сентября зафиксирована «отрицательная безработица». Как пишет 56orb.ru , вакансий в базе службы занятости оказалось большее количество, чем резюме: 15 тысяч рабочих мест против 10 тысяч соискателей. Дефицит рабочих рук в регионе может приостановить развитие экономики, полагают эксперты.

Карелия

Власти Карелии запланировали направить 6,7 млн рублей на рекламу региона. Как пишет karelinform.ru , победитель аукциона должен будет подготовить рекламную кампанию о туристических возможностях республики. Фоторепортажи и информационные материалы разместят в большом числе изданий, а также в метро Москвы и Санкт-Петербурга..

Тюменская область

В Тюменской области жители уже в течение трёх месяцев жалуются властям, что им приходится проживать по соседству с медведем. Как сообщает nashgorod.ru , животное ведёт себя не агрессивно по отношению к людям, но разгуливает по улицам, воет по ночам и пугает рыбаков своим видом.

Приморье

В городе Артёме ученики специального медицинского класса смогут протестировать свои силы на практике сразу после выпуска. Как сообщает vostokmedia.com , после сдачи экзаменов и ЕГЭ им сразу будут вручены сертификаты о квалификации медсестёр и медбратьев.

Башкирия

В Башкирии сократился процент заболеваемости внебольничной пневмонией на 12 пунктов. Как пишет mkset.ru , в местном Роспотребнадзоре пояснили, что это статистика по результатам прошедшей недели.

Хабаровский край