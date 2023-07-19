Новости регионов: в Ставрополе расследуют избиение инвалида в медцентре

Фото: НАК

В Ставрополе следствие проводит проверку после появившейся информации об избиении инвалида в диагностическом центре. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Между тем, в Волгоградской области 14-летний подросток погиб во время драки в результате единственного удара в грудь. По одной из версий, у мальчика случился спазм диафрагмы, по другой — произошла аритмия.

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Ставропольский край

Следствие начало проверку после появившейся информации об избиении инвалида в диагностическом центре в Ставрополе, сообщает newstracker.ru. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Республика Удмуртия

Работы по капитальному ремонту идут в 23 школах Удмуртии, четыре из них уже практически готовы, пишет udm-info.ru. Также в рамках капитального ремонта будут отремонтированы 19 пищеблоков, на 30 пищеблоках проведут замену технологического оборудования.

Фото: РИА Новости

Ростовская область

Ростов-на-Дону попал в топ российских городов для командировки мечты. Каждый четвертый россиянин хотел бы отправиться в Ростов-на-Дону в рабочую поездку, пишет rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

В Алексеевском районе Татарстана восстановили более половины из 29 надгробий, пострадавших от рук вандала, пишет Inkazan. Об инциденте стало известно утром в понедельник, 17 июля. Вандал повредил надгробия, после чего скрылся. Глава Татарстана Рустам Минниханов тогда поручил оперативно восстановить памятники.

Волгоградская область

В Волгоградской области 14-летний подросток погиб во время драки, пишет novostivolgograda.ru. По предварительной информации, единственный удар был нанесен в грудь, после чего пострадавший стал задыхаться. По одной из версий, у мальчика случился спазм диафрагмы, по другой — могла начаться аритмия.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нижегородская область

В Нижегородской области во время купания в Оке утонул человек, пишет newsnn.ru. Трагедия произошла из-за того, что мужчина решил поплавать в месте, которое не подготовлено для этих целей.

Свердловская область

В Нижний Тагил на День города хотят пригласить Олега Газманова. Как сообщает tagilcity.ru, его выступление обойдётся в 9,1 млн рублей. За час выступления Олег Газманов исполнит 22 песни. Праздник состоится 12 августа.

Оренбургская область

В Оренбургской области грузовик въехал в машину ДПС, пишет 56orb.ru. Уточняется, что патрульный автомобиль стоял на обочине. Водитель большегруза «Iveco Trakker» не справился с управлением. К счастью, обошлось без пострадавших.

Тюменская область

Более 45,6 млрд рублей задолжали тюменцам работодатели, пишет nashgorod.ru. Проблемы наблюдаются в десяти организациях, из них шесть объявлены банкротами. Однако наблюдается и положительная динамика: с 2021 по 2022 год суммарная задолженность сократилась с 58,7 млрд рублей до 42,2 млрд.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Омская область

В Лесозаводске произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали десять человек и погиб семилетний ребенок. Как пишет gorod55.ru, в ночное время автомобиль Toyota Vellfire при обгоне столкнулся с двигавшимся встречным направлении автомобилем Toyota Noah. Проводится проверка по факту произошедшего.

Карелия

Пожарные спасли петрозаводчанина, сломавшего бедро. Как пишет karelinform.ru, для оказания помощи привлекалась спасательная часть № 1 в составе одной единицы техники и четырех человек. Личным составом проводились работы по транспортировке пациента до автомобиля скорой медицинской помощи.

Приморский край

В рамках Международного дня шахмат 20 июля во Владивостоке пройдет ряд мероприятий, в том числе шахматный блиц-турнир и Матч поколений, в ходе которого восемь спортсменов советской школы сойдутся в настоящем шахматном сражении с таким же количеством молодых людей, которым нет и 21, пишет vostokmedia.com. Таким образом, ребята смогут перенять опыт у мастеров и сравнить собственную технику с «советской закалкой».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Башкирия



В Башкирии исполнительный директор организации погиб от удара током. Как пишет mkset.ru, ЧП произошло в деревне Щепное. 34-летний мужчина проводил осмотр трансформаторной, где получил поражение электрическим током, от чего впоследствии скончался.

Хабаровский край

В Хабаровском крае наступило время цветения лотосов. Как сообщает transsibinfo.com, в связи с этим туроператоры региона запустили экскурсии к озерам, где можно увидеть эти уникальные растения.