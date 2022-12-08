Новости регионов: в Ставрополье осложнилась ситуация со свиным гриппом

Фото: Shutterstock

В Нижнем Новгороде злоумышленник похитил четырех маленьких девочек. Преступника нашли, задержали и осудили на 20 лет и 5 месяцев колонии строгого режима. Известно, что в отношении одной из потерпевших он совершил насильственные действия сексуального характера.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставрополье осложняется ситуация со свиным гриппом. По сообщению newstracker.ru, в последние несколько недель в регионе снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией и ситуация с гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями сейчас отличается. Подтвержденные лабораторным путем случаи являются преимущественно штаммом свиного гриппа, который является наиболее заразным и в прежние сезоны уже вызывал эпидемии.

Удмуртия

В Удмуртии в одной из школ протекает кровля, но ученикам не отменяют занятия. По сообщению издания udm-info.ru, в администрации заявили, что ремонт будет проведен, но точная его дата неизвестна. Известно, что средства на ремонтные работы выделены, но сейчас учебное заведение проводит переговоры с подрядчиком, который должен в судебном порядке устранить дефекты.

Ростовская область

Первомайский район Ростова, который ранее был затоплен водой, сейчас покрылся льдом. По сообщению издания rostovgazeta.ru, на дорожном покрытии корка льда и ледяная крошка, а между ее фрагментами течет ледяная вода. Сотрудники коммунальных службы в круглосуточном режиме занимаются устранением прорывов и наледи.

Фото: Shutterstock

Республика Татарстан

По экологическому показателю среди регионов Российской Федерации первым стал Татарстан. Как пишет издание inkazan.ru, в топ-3 по состоянию экологии в РФ также вошли Саха и Тюменская область.

Волгоградская область

Под Волгоградом мужчина 50 лет сгорел заживо. По сообщению novostivolgograda.ru, он был в состоянии алкогольного опьянения и курил в доме — деревянном строении площадью в 64 квадратных метра. Огонь охватил его полностью. Тело хозяина было обнаружено пожарными после ликвидации пожара.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде злоумышленник похитил четырех маленьких девочек. По сообщению newsnn.ru, преступника нашли, задержали и осудили на 20 лет 5 месяцев колонии строгого режима. Известно, что в отношении одной из потерпевших он совершил насильственные действия сексуального характера.

Свердловская область

В Свердловской области у грузового автомобиля на ходу оторвало два колеса. Как пишет tagilcity.ru, в результате произошло дорожно-транспортное происшествие — тягач протаранил ГАЗель, которая ехала по полосе встречного движения. Пострадавших в результате ДТП нет.

Оренбургская область

По сообщению издания 56orb.ru, в Оренбурге в результате пневмонии двое детей находятся в реанимации. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится 120 детей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тюменская область

В Тюмени к Новому году цены на конфеты увеличились на 30%. Как пишет nashgorod.ru, с начала года также значительно увеличилась стоимость печенья — на 23%: пачка «Курабье» весом 25 г стоит 118 рублей, «Овсяное» около 100 рублей, а «Юбилейное» — от 48 рублей.

Омская область

В Омской области привлекут к ответственности за дикое браконьерство трех сотрудников правоохранительных органов и двух судебных приставов. Как пишет издание gorod55.ru, к ответственности их привлекают за незаконную добычу лося, зайца и семи косуль.

Карелия

Подозреваемый в коррупционном преступлении экс-спикер Петрозаводского горсовета Геннадий Боднарчук отказался от последнего слова. По сообщению издания karelinform.ru, ему вменяют получение взятки в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.

Приморский край

Издание vostokmedia.com сообщает, что бывший сотрудник Росимущества Приморья осужден на восемь лет, которые он будет отбывать в колонии строгого режима за разбазаривание бомбоубежища. Также он выплатит штраф в размере миллиона рублей за коррупционное преступление.

Башкирия

В Уфе зарегистрировано превышение ПДК сероводорода в воздухе почти в четыре раза. Как сообщает mkset.ru, превышение было зарегистрировано 3 декабря, но это не единственный случай. 28 ноября была аналогичная ситуация — превышение по сероводороду.

Хабаровский край

В Хабаровске жители мерзнут в автобусах. Как пишет transsibinfo.com, ряд перевозчиков курсируют по городу с отключенными печками. По словам горожан, на полу образуется корка льда. В мэрии сообщили, что в общественном транспорте должно быть не менее 12 градусов, но эта мера носит рекомендательный характер. Хабаровчанам посоветовали записывать регистрационный номер автобуса и маршрута и передавать данные о нарушении температурного режима.