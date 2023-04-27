Новости регионов: в Хабаровске выросла заболеваемость гепатитом и сифилисом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Хабаровске на 45% выросла заболеваемость гепатитом А и на 71% — сифилисом. Специалисты связывают резкий рост с несоблюдением мер гигиены, а также с запретом рекламы презервативов в общественном пространстве. Между тем в Тюменской области признали невменяемым подозреваемого в педофилии учителя из села Омутинское.

Дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставропольском крае каждый второй житель намерен провести майские праздники дома, сообщает newstracker.ru. Около 50% опрошенных планируют остаться дома, а 20% — на даче или в деревне. Примерно 10% респондентов сообщили, что будут работать.

Республика Удмуртия

В Удмуртии за последние сутки подразделениями МЧС потушено более 15 пожаров, сообщает udm-info.ru. Отмечается, что каждый третий очаг возгорания — природный: горел сухостой на большой площади.

Ростовская область

В Азове водителя автобуса, допустившего опасную ситуацию для здоровья пассажира, временно отстранили от работы. Как информирует rostovgazeta.ru, водитель транспортного средства не увидел застрявшую в дверях пенсионерку и протащил ее несколько десятков метров от остановки по дороге.

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Республика Татарстан

В Татарстане озвучили самые коррумпированные районы. Как сообщает inkazan.ru. больше всего фактов коррупции выявлено в Черемшанском, Высокогорском и Кайбицком районах республики.

Волгоградская область

В Волгоградской области каждый второй житель не может позволить себе полноценный отдых в майские праздники, пишет издание novostivolgograda.ru. Около 50% жителей региона останутся дома, а каждый пятый поедет на дачу. В путешествие по России отправятся всего 5%, а на природу — 4%. Поездку за границу запланировали всего 2%. Примерно 1% волгоградцев пойдут на майские в гости.

Нижегородская область

Из Нижнего Новгорода в майские праздники будет организовано 21 авианаправление. Как пишет newsnn.ru, шесть рейсов будут международными. Из аэропорта имени Чкалова пассажиры могут улететь в Анталью, Минск, Ереван, Ташкент, Стамбул и Шарм-Эш-Шейх. Также в период праздничных дней будут запущены рейсы из столицы региона в Санкт-Петербург.

Свердловская область

Погорельцы из Сосьвы Свердловской области смогут восстановить документы, кроме того им окажут материальную помощь, пишет tagilcity.ru. Также в области уже созданы пункты сбора помощи погорельцам — многие люди несут предметы одежды, лекарства и деньги в помощь пострадавшим от огня.

Фото: mchs_official/t.me

Оренбургская область

В Оренбурге продолжается судебное разбирательство в отношении экс-министра образования региона Вячеслава Лабузова, который, будучи под следствием, скончался 1 февраля, пишет 56orb.ru. Обвинение Лабузову предъявлено по трем статьям: «Мошенничество», «Превышение должностных полномочий» и «Легализация имущества, полученного преступным путем». Скорее всего, вынесенный приговор будет включать штрафы, взыскиваемые в бюджет за счет имущества, принадлежавшего умершему.

Тюменская область

Педагог из омутинской школы, уличенный в домогательствах, признан невменяемым, пишет nashgorod.ru. Алексей Л. признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Однако отбывать наказание в местах лишения свободы он не будет. По решению суда экс-учитель будет обязан проходить принудительное лечение в больнице.

Омская область

В Омске на улице 50 лет Профсоюзов полным ходом идет расселение жителей аварийной пятиэтажки, пишет gorod55.ru. Здание, построенное в 1959 году, в 2016 году было признано аварийным. В настоящее время в нем числятся порядка 230 жильцов. Уже изъято около 100 комнат.

Карелия

На выставке кошек в Петрозаводске эксперты Россельхознадзора выявили ряд нарушений, пишет karelinform.ru. В частности, организаторы мероприятия проигнорировали постановление о максимальной продолжительности выставки животных. Согласно закону, это не более четырех дней, однако в городе выставка длилась почти месяц.

Приморский край

Во Владивостоке Росгвардия оцепила здание магазина «Леруа Мерлен». Как информирует vostokmedia.com, в пресс-службе ведомства отметили, что из-за поступившего сигнала о минировании центра сотрудники Росгвардии совместно с полицией обследуют здание.

Башкирия



Глава Минтранса Башкирии Александр Клебанов напомнил пользователям электросамокатов об изменениях в ПДД, пишет mkset.ru. Он призвал горожан при использовании электросамокатов думать об ответственности. Ранее стало известно, что в центре Уфы самокатчик двигался на высокой скорости и сбил мужчину с ребенком. В момент столкновения потерпевший смог прикрыть от удара своего малолетнего сына. В результате ДТП отец мальчика получил серьезные травмы головы и ноги.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Хабаровский край

Число заболевших гепатитом в Хабаровске увеличилось на 45%, а сифилисом — на 71%, пишет transsibinfo.com. Причины такой динамики специалисты связывают с игнорированием обязательной вакцинации от вирусов гепатита А и В и несоблюдением мер гигиены, а также с запретом рекламы презервативов в общественном пространстве.