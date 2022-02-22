Новости регионов: в Башкирии решили отменить QR-коды в общественных местах

Во Владивостоке неизвестные обстреляли наледь на крыше дома из пневматического ружья. Стрелков попросили предъявить документы на оружие, однако им удалось уйти.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ростовская область

С момента начала пандемии коронавируса в Ростовской области скончались 197 медиков, сообщает rostovgazeta.ru . В общей сложности инфекцию перенесли 23 383 ростовских врача. На лечении находятся сейчас 1809 медицинских сотрудников.

Ставрополье

СКР проводит проверку по факту гибели туристки во время спуска с горы Бештау в Ставропольском крае. По информации newstracker.ru , три женщины отправились на гору, высота которой составляет 1,4 км. Однако, погодные условия внезапно ухудшились. 63-летняя путешественница оступилась и упала.

Удмуртия

Жители населенного пункта Пугачево в Удмуртии обратились с просьбой к властям решить актуальную проблему с приведением в порядок опасной дороги на школьном маршруте, пишут корреспонденты udm-info . Там образовалась колея, из-за которой транспорт заносит. Тротуары и «лежачие полицейские» отсутствуют, и пешеходы вынуждены перемещаться по проезжей части дороги. Автобус с детьми в итоге не может разъехаться со встречными машинами.

Республика Татарстан

В Набережных Челнах и Казани прошли одиночные пикеты граждан, требующих вернуть обязательное изучение татарского языка, сообщает inkazan.ru . В регионе почти нет сегодня школ, в которых полноценно преподают эту дисциплину. Обучение в общеобразовательных заведениях при этом прекратили.

Волгоградская область

Овощная продукция в Волгоградской области снова подорожала. В регионе выросли также цены на фрукты и некоторые продовольственные товары, сообщает novostivolgograda.ru .

Свердловская область

Екатеринбург оказался на четвертой позиции рейтинга российских городов по качеству уборки снега. Он обошел столицу, сообщают корреспонденты информационного портала tagilcity.ru . По итогам проведенного недавно социологического опроса, Екатеринбургу удалось набрать 2,95 балла из пяти.

Нижегородская область

В одной из школ Дзержинска протекает крыша, отремонтированная в минувшем году. Корреспонденты newsnn.ru пишут, что детей переместили в кабинеты, расположенные на первом этаже здания. В администрации школы уверены, что крышу отремонтируют не раньше, чем летом.

Оренбургская область

Администрации Оренбурга предстоит выплатить штрафы на общую сумму, превышающую миллион рублей, пишут корреспонденты 56orb.ru . Мэрия очень долго не предоставляла жилье детям-сиротам и не уплатила исполнительные сборы. В результате образовалась огромная сумма по 21 делу.

Тюменская область

Численность безработных жителей Тюменской области выросла по итогам последнего квартала в полтора раза, достигнув 4 122, сообщает информационный сайт nashgorod.ru . Число тюменцев, обратившихся в департамент труда и занятости в поисках работы в течение последних трех месяцев, сократилось при этом с 7 498 до 6 579.

Карелия

В Карелии остановил работу Медвежьегорский щебеночный завод, сообщает портал karelinform.ru . Производство на крупном предприятии прекратят с 1 февраля на неопределенный срок. В вынужденном простое окажутся в общей сложности 150 сотрудников. Заводчане получают в связи с этим две трети от полагающихся им зарплат.

Омская область

Корреспонденты gorod55.ru пишут, что жители Омской области смогут в течение двух недель наблюдать за солнечной интерференцией. Эксперты предупредили, что космическое явление частично будет заглушать телевизионные сигналы или приводить к непродолжительным помехам.

Приморье

Неизвестные во Владивостоке обстреляли из пневматического оружия наледь на крыше жилого дома. Как сообщает информационный сайт vostokmedia.com , от стрелков потребовали предъявить документы, однако, они ретировались.

Башкирия

Власти Башкирии приняли решение об отмене QR-кодов для посещения гражданами общественных мест. Как сообщает сайт Mkset , исключение сделано только для массовых мероприятий, в которых участвуют свыше 500 человек.

Хабаровский край