Новости регионов: в Башкирии решили отменить QR-коды в общественных местах
Мартин Кучерас
NEWS.ru
09:40, 22 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Во Владивостоке неизвестные обстреляли наледь на крыше дома из пневматического ружья. Стрелков попросили предъявить документы на оружие, однако им удалось уйти.
Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Ростовская область
С момента начала пандемии коронавируса в Ростовской области скончались 197 медиков, сообщает rostovgazeta.ru. В общей сложности инфекцию перенесли 23 383 ростовских врача. На лечении находятся сейчас 1809 медицинских сотрудников.
Ставрополье
СКР проводит проверку по факту гибели туристки во время спуска с горы Бештау в Ставропольском крае. По информации newstracker.ru, три женщины отправились на гору, высота которой составляет 1,4 км. Однако, погодные условия внезапно ухудшились. 63-летняя путешественница оступилась и упала.
Удмуртия
Жители населенного пункта Пугачево в Удмуртии обратились с просьбой к властям решить актуальную проблему с приведением в порядок опасной дороги на школьном маршруте, пишут корреспонденты udm-info. Там образовалась колея, из-за которой транспорт заносит. Тротуары и «лежачие полицейские» отсутствуют, и пешеходы вынуждены перемещаться по проезжей части дороги. Автобус с детьми в итоге не может разъехаться со встречными машинами.
Республика Татарстан
В Набережных Челнах и Казани прошли одиночные пикеты граждан, требующих вернуть обязательное изучение татарского языка, сообщает inkazan.ru. В регионе почти нет сегодня школ, в которых полноценно преподают эту дисциплину. Обучение в общеобразовательных заведениях при этом прекратили.
Волгоградская область
Овощная продукция в Волгоградской области снова подорожала. В регионе выросли также цены на фрукты и некоторые продовольственные товары, сообщает novostivolgograda.ru.
Свердловская область
Екатеринбург оказался на четвертой позиции рейтинга российских городов по качеству уборки снега. Он обошел столицу, сообщают корреспонденты информационного портала tagilcity.ru. По итогам проведенного недавно социологического опроса, Екатеринбургу удалось набрать 2,95 балла из пяти.
Нижегородская область
В одной из школ Дзержинска протекает крыша, отремонтированная в минувшем году. Корреспонденты newsnn.ru пишут, что детей переместили в кабинеты, расположенные на первом этаже здания. В администрации школы уверены, что крышу отремонтируют не раньше, чем летом.
Оренбургская область
Администрации Оренбурга предстоит выплатить штрафы на общую сумму, превышающую миллион рублей, пишут корреспонденты 56orb.ru. Мэрия очень долго не предоставляла жилье детям-сиротам и не уплатила исполнительные сборы. В результате образовалась огромная сумма по 21 делу.
Тюменская область
Численность безработных жителей Тюменской области выросла по итогам последнего квартала в полтора раза, достигнув 4 122, сообщает информационный сайт nashgorod.ru. Число тюменцев, обратившихся в департамент труда и занятости в поисках работы в течение последних трех месяцев, сократилось при этом с 7 498 до 6 579.
Карелия
В Карелии остановил работу Медвежьегорский щебеночный завод, сообщает портал karelinform.ru. Производство на крупном предприятии прекратят с 1 февраля на неопределенный срок. В вынужденном простое окажутся в общей сложности 150 сотрудников. Заводчане получают в связи с этим две трети от полагающихся им зарплат.
Омская область
Корреспонденты gorod55.ru пишут, что жители Омской области смогут в течение двух недель наблюдать за солнечной интерференцией. Эксперты предупредили, что космическое явление частично будет заглушать телевизионные сигналы или приводить к непродолжительным помехам.
Приморье
Неизвестные во Владивостоке обстреляли из пневматического оружия наледь на крыше жилого дома. Как сообщает информационный сайт vostokmedia.com, от стрелков потребовали предъявить документы, однако, они ретировались.
Башкирия
Власти Башкирии приняли решение об отмене QR-кодов для посещения гражданами общественных мест. Как сообщает сайт Mkset, исключение сделано только для массовых мероприятий, в которых участвуют свыше 500 человек.
Хабаровский край
Сильный запах гари окутал новостройку в Хабаровске. По данным transsibinfo.com, жители сетуют на то, что смог от местных автосервисов, сторожек, мастерских и бытовок ставит под серьезный удар экологию.