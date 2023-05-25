Новости регионов: подросток Башкирии получил инсульт из-за самоката

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Башкирии 15-летний подросток получил инсульт в результате падения с самоката. Он был госпитализирован в ГДКБ № 17. Тем временем в Удмуртии несколько учеников пострадали из-за обрушения деревянной беседки во дворе одной из школ. Конструкция, в том числе покрытая шифером крыша, полностью повреждена.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

На Ставрополье ураганом частично поврежден многоквартирный дом, сообщает newstracker.ru. Также из-за сильного ветра упали несколько деревьев и оказалась подтоплена часть территорий. Из-за аварии на электросетях произошло отключение электроснабжения, которое уже восстановлено.

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Республика Удмуртия

В Удмуртии во дворе одной из школ обрушилась деревянная беседка. Как сообщает udm-info.ru, конструкция беседки повреждена полностью, в том числе покрытая шифером крыша. Несколько учеников получили травмы.

Ростовская область

Ростовская область ожидает в этом году небывалый урожай клубники, пишет rostovgazeta.ru. Сегодня с одного куста собирают уже около 300 гр ягод, а с гектара выходит более 10 т. Как отмечают эксперты, донская клубника известна тем, что она не водянистая, а сухая. Цены на ягоды пока еще могут варьироваться. Из местной клубники в розничной сети представлен только тепличный вариант.

Республика Татарстан

Татарстанские пчеловоды одержали победу в суде на аграриями из-за потрава пчел, пишет inkazan.ru. Проведенная экспертиза установила взаимосвязь между потравленными насекомыми и рапсом. Суд обязал выплатить материальный ущерб в размере 360 тысяч рублей. Издание отмечает, что одна семья пчеловодов потеряла до 90% летной пчелы, однако доказать этого не удалось. В нынешнем году пчелы также были слабее и не могли далеко летать.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Волгоградская область

В Волгограде правоохранители изъяли свыше тысячи бутылок контрафактной водки и семь тонн спирта, информирует novostivolgograda.ru. Всего полицейским удалось накрыть два цеха по производству контрафакта, а также четыре склада для хранения готовой продукции. Организатором нелегального бизнеса оказался 50-летний волгоградец, он вовлек в преступный промысел еще шесть человек.

Нижегородская область

Начиная с 5 июня из Нижнего Новгорода будут запущены дополнительные авиарейсы в Ереван. Как пишет newsnn.ru, полеты будут проходить по вторникам, средам и воскресеньям. Инициатором нововведения стала авиакомпания Red Wings.

Свердловская область

В Свердловской области обнаружена авиабомба времен Великой Отечественной войны, сообщает tagilcity.ru. Ее нашли на земельном участке в одном из коттеджных поселков. При обследовании боеприпаса эксперты установили, что бомба является учебной и не представляет опасности.

Оренбургская область

В Оренбургской области намерены модернизировать «трассу смерти», информирует 56orb.ru. Местные жители так окрестили участок автодороги Оренбург — Орск из-за частых аварий. Ожидается, что магистраль приведут в надлежащее состояние в ближайшие два года.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Тюменская область

Администрация Тюмени планирует потратить на ремонт дорог около 800 млн рублей, сообщает nashgorod.ru. Как отмечается, дорожные работы предстоит провести на 34 участках. В документах, размещенных на портале Госзакупки, указано, что подрядчик должен закончить выполнение работ через 60 дней с момента получения заявки.

Омская область

Омская яблоня может получить статус главного дерева страны, пишет gorod55.ru. Столетняя Сибирская яблоня растет недалеко от Омского государственного историко-краеведческого музея. Она будет участвовать в конкурсе «Российское дерево года 2023». В настоящее время в списках кандидатов 69 деревьев со всей страны.

Карелия

Карельский ученый Дмитрий Рыбаков спрогнозировал период ослабления мировых конфликтов, пишет karelinform.ru. По мнению старшего научного сотрудника Института геологии Карельского научного центра РАН, сейчас Земля находится под влиянием 25-го солнечного цикла, который начался в конце 2019 года. Так, согласно прогнозу, период «максимальной активности» выпадает на 2025-2027 годы.

Приморский край

Прокуратура Владивостока намерена взыскать 440 млн рублей за вред природе. Как пишет vostokmedia.com, юридическое лицо проводило земельные работы на участке почти в восемь гектаров. В результате деятельности организации были вырублены почти 15 тысяч деревьев.

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Башкирия

16-летний подросток из Башкирии стал жертвой инсульта в результате падения с самоката. Его госпитализировали в ГДКБ № 17. Как информирует mkset.ru, в настоящее время в травматологическом отделении медучреждения также находятся несколько детей с черепно-мозговыми травмами, полученными из-за падения с велосипедов.

Хабаровский край

В Хабаровском крае участились случаи появления ядовитых змей. Всего в области обитают восемь видов змей, из них самая ядовитая — гадюка, пишет transsibinfo.com. Гадюку можно встретить не только в лесах, но и на лугах и болотах, а также в норах животных, гнилых пнях, кустах, расселинах. Излюбленное место ее обитания — постройки: в них всегда можно найти грызунов и убежища. Специалисты отмечают, что гадюка нападают только в целях самообороны, когда чувствует себя «загнанной в угол».