Новости регионов: студенты в Татарстане заплатили за учёбу мошеннице

Квартиру учительницы в Каменске-Уральском выставили на торги из-за долгов мужа, о которых она не знала: мужчина брал кредиты на спортивные ставки. Из-за давления банков учительница решила продавать квартиру.
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