Новости регионов: студенты в Татарстане заплатили за учёбу мошеннице

Квартиру учительницы в Каменске-Уральском выставили на торги из-за долгов мужа, о которых она не знала: мужчина брал кредиты на спортивные ставки. Из-за давления банков учительница решила продавать квартиру.

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Удмуртия

Жители Ижевска сравнили украшения на Центральной площади своего города с новогодними иллюминациями Перми. Пользователи социальных сетей отмечают, что деревянные горки с ледовым катком возвращают в минувший век. В остальные праздники городу тоже не хватает украшений, пишет udm-info .

Ставрополье

В Ставропольском крае на дорогие автомобили приходится сегодня четыре процента покупок транспорта. Свыше половины покупателей машин укладываются в суммы до полумиллиона рублей, сообщает newstracker.ru .

Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Ростовская область

Чрезвычайное происшествие случилось в старинном особняке Билибина в Ростове-на-Дону. По адресу: Московская, 41, произошёл пожар, пишет rostovgazeta.ru . Этот объект относится к памятникам гражданской архитектуры. Представители общественных организаций ранее предложили отказаться от сноса здания, однако их инициативу не поддержали.

Республика Татарстан

Студенты в Татарстане платили за учёбу мошеннице, сообщает inkazan.ru . Сотрудница одного из учреждений образования Тюлячинского района брала деньги со студентов и абитуриентов, но в кассу филиала казанского института средства не попадали.

Волгоградская область

Руководитель Волгограда Владимир Марченко рискует лишиться занимаемой должности в связи с долгами по штрафам, образовавшимся у муниципалитета вследствие неисполнения судебных решений, сообщают корреспонденты novostivolgograda.ru .

volgadmin.ru

Свердловская область

Квартира школьной учительницы из Каменска-Уральского была выставлена на торги из-за задолженности, о которой ей ничего не было известно. По данным tagilcity.ru , долг образовался из-за супруга, бравшего кредиты и тратившего их на спортивные ставки. Женщина не выдержала давления со стороны банковских организаций и приняла решение продать принадлежащее ей имущество.

Нижегородская область

Жители одной из новостроек Нижнего Новгорода замерзают из-за некачественных окон, пишет newsnn.ru . Стёкла в комнатах покрыты снегом и льдом. Граждане жалуются на то, что не могут дозвониться до застройщика.

unsplash.com

Омская область

Жители Омска массово жалуются на проблемы со здоровьем из-за выбросов, произошедших в городе минувшей ночью. Корреспонденты gorod55.ru пишут, что неприятный запах жжёной резины и газа проникал в квартиры даже сквозь закрытые окна.

Оренбургская область

Депутатов Госдумы России от Оренбургской области посчитали неэффективными, пишет 56orb.ru . Парламентарий Олег Димов бывал на заседаниях часто, однако заработал он только 156-е место. Виктор Заварзин посетил всего четыре заседания из 23 и обосновался на 210-й строке. Ещё два оренбургских парламентария находятся на 224-й и 366-й позициях из 444.

Карелия

Один из микрорайонов в Петрозаводске остался без электроснабжения. Как сообщает karelinform.ru , на трансформаторной подстанции произошёл пожар. Причиной ЧП стал перегруз сетей на фоне сильного мороза.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тюменская область

С администрации в Тюменской области взыскали 153 тысячи рублей в пользу сироты и её сына, сообщает nashgorod.ru . Женщина с ребёнком остались без жилья и без прописки, когда их дом официально признали непригодным для жизни. Предложенный властями альтернативный вариант недвижимости не соответствовал санитарно-техническим нормам. Женщина сняла квартиру в Тюмени, и суд вынес решение о компенсации гражданке всех затрат.

Приморье

Жители Приморья придумали новый челлендж в морозную погоду. Корреспонденты vostokmedia.com пишут, что всем желающим предложили выплеснуть на улице воду из стакана либо из термоса для создания эффекта замёрзшего салюта. Фотографии с тегом #дубакчеллендж граждане выкладывают в Instagram.

instagram.com

Хабаровский край

В Хабаровском крае планируют выпускать легкомоторные самолёты «Байкал», пишет transsibinfo.com . Об этом проинформировал губернатор Михаил Дегтярёв. Запуск производства запланирован на 2023 год.

Башкирия