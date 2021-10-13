Новости регионов: сотрудницу СК в Омске уволили за отношения с обвиняемым

Пятеро полицейских ограбили мужчину в Орске. Они заковали его в наручники и, угрожая оружием, отобрали крупную сумму денег.

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Удмуртия

В Ижевске зарегистрированы попытки криминального отравления собак. Эксперты отмечают, что пострадать могут даже дети, если им в руки попадёт приманка с ядом. По информации udm-info , злоумышленники обычно пользуются рецептурными препаратами. Также сообщается, что полиция обращения граждан игнорирует.

Хабаровский край

Первый глухонемой экскурсовод работает в краевом музее Забайкалья. Портал transsibinfo.com сообщает, что специалист проводит сурдоэкскурсии для граждан, имеющих проблемы со слухом. Инициатива направлена на привлечение людей с подобными ограничениями в музеи, так как сейчас они довольно редко их посещают.

Ростовская область

Издание rostovgazeta.ru сообщает о групповом избиении подростками девочки. Все происходящее снималось на камеру. Рядом находились другие несовершеннолетние, они не пытались защитить пострадавшую, наоборот смеялись и поощряли злоумышленников. Родители девочки намерены обратиться в полицию.

Ставропольский край

Jens Kalaene/ZB/Global Look Press Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Пять килограммов марихуаны обнаружили во время обыска у одного из работающих в регионе врачей. Об этом сообщил портал newstracker.ru со ссылкой на краевую антинаркотическую комиссию.

Татарстан

Получена первичная расшифровка, позволившая понять причину недавнего крушения самолета L-410 с парашютистами на борту. По данным inkazan.ru , причиной трагедии стала неисправность левого двигателя. Из-за этого возникла нехватка тяги, не позволившая нормально произвести экстренную посадку. В результате крушения погибли 16 человек.

Нижегородская область

Нижегородец решил смыть в унитаз обмотанный тряпками кирпич. Это привело к поломке двух насосов. Как сообщает newsnn.ru , если экстренно устранить поломку не удастся, то целый поселок будет затоплен фекалиями.

Волгоградская область

Правоохранители задержали стрелявшего по подросткам гражданина. Издание novostivolgograda.ru сообщает, что причиной такого поведения стал громкий разговор несовершеннолетних. Мужчина сначала ударил одного из них в лицо, а потом выстрелил из ружья. У мальчика зафиксированы ранения стопы, голени и бедра.

Свердловская область

Soumyabrata Roy/Keystone Press Agency/Global Look Press Soumyabrata Roy/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Свердловской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа, пишет tagilcity.ru . Также некоторые территории и свинокомплексы региона затронуло расширение зоны карантина по африканской чуме свиней. Специалисты напоминают, что в такой обстановке животных нельзя выпускать с подворья и давать им контактировать с другими особями.

Омская область

Сотрудницу омского отделения Следкома уволили из-за того, что она, влюбившись в обвиняемого, не выполнила свои обязанности. Как сообщает gorod55.ru , девушка скрыла от начальства отношения с подозреваемым, чтобы дело не передали другому специалисту. Также она скрывала то, что мужчина перестал отмечаться в участке, и скрывала его местонахождение.

Оренбургская область

В Орске несколько полицейских ограбили мужчину. По информации 56orb.ru , пятеро сотрудников полиции подкараулили жертву у торгового центра. Ему надели наручники и отобрали крупную сумму денег. Следователи утверждают, что мужчине угрожали оружием, а в случае сопротивления обещали подбросить наркотики.

Карелия

В Карелии смертность вдвое превысила рождаемость. Как сообщает karelinform.ru , с января по июль 2021 года в региона зафиксировано рождение 2990 детей. Количество умерших за этот период составило 6918 человек. Кроме этого, отмечается убыль населения в связи с миграцией. В этом году из региона уехали на 1630 человек больше, чем в прошлом.

Тюменская область

Разлив нефтепродуктов случился в Тобольске, они были обнаружены в Иртыше. Портал nashgorod.ru сообщает, со ссылкой на местных жителей, что причина может быть в утечке топлива с одного из судов. В прокуратуре пока не прокомментировали ситуацию.

Приморье

Во Владивостоке закончено расследование уголовного дела по факту пожара в жилом комплексе «Фрегат-2», унёсшем жизни двух несовершеннолетних. Виновным признан мужчина, неправильно тушивший возгорание, пишет vostokmedia.com .

Башкирия