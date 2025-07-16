Два человека получили ранения при атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автобус в Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал рейсовый автобус в Белгородском районе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Инцидент произошел в среду, 16 июля, на участке дороги Варваровка — Ясные Зори, пострадали два человека.

Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус на участке автодороги Варваровка — Ясные Зори Белгородского района. Пострадали водитель и пассажир, – говорится в сообщении.

Водитель сам обратился в Октябрьскую районную больницу с ушибом грудной клетки, баротравмой и переломом ребра. Его направили в больницу №2 в Белгороде для дальнейшего лечения. У второй пострадавшей диагностировали баротравму, минно-взрывную травму и непроникающее ранение предплечья. Женщина обратилась в областную клиническую больницу и продолжит лечение амбулаторно. У автобуса посечен кузов и выбиты стекла.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что российские силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над территорией России в ночь на 16 июля. ВСУ пытались атаковать сразу три региона. Три дрона были сбиты над Крымом, и столько же — над Азовским морем. Еще по одному БПЛА было нейтрализовано над Белгородской и Курской областями.