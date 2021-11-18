Новости регионов: QR-курьеры появились в Нижнем Новгороде

Американский препарат Pfizer, защищающий от COVID-19, испытают на жителях Екатеринбурга. Тестирование проведут специалисты из частной медицинской клиники.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Удмуртия

В Глазове медики станции скорой помощи жалуются на «убитую» дорогу. Фельдшерам и водителям приходится трястись в машине скорой помощи во время каждого выезда, пишет udm-info . Из-за обширных ям днище машин каждый раз портится. Кроме того, из-за тряски может сломаться какой-либо медицинский аппарат.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону потратят 70 млн рублей на ликвидацию свалок в 2022 году. Как пишет rostovgazeta.ru , начальная цена контракта, согласно информации с сайта госзакупок, составляет 69,7 млн рублей. Заказчиком выступает департамент ЖКХ и энергетики города.

Ставропольский край

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Ессентуков угрожала губернатору из-за нехватки вакцины «Спутник Лайт». Как пишет newstracker.ru , она пожаловалась главе региона на то, что в городской поликлинике не хотят ревакцинировать её и родственников этим препаратом. Ессентучанка потребовала от главы региона решить проблему и пригрозила, что иначе сообщит обо всём президенту.

Татарстан

Отравившиеся в Татарстане студенты перепутали алкоголь с «незамерзайкой». Как пишет inkazan.ru , сейчас трое из 13 пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Нижегородская область

QR-курьеры появились в Нижнем Новгороде. Как сообщает newsnn.ru , они предлагают непривитым и не болевшим коронавирусом людям сходить вместо них в магазин. Объявления об этом размещены на сайте «Авито».

Волгоградская область

Более 1,5 тысячи волгоградцев до конца этого года переселят из аварийного жилья. Как сообщает novostivolgograda.ru , вместо старых домов люди переедут в новые квартиры с полной отделкой. По словам местных жителей, минусом остается то, что им придётся переехать в другие районы.

Свердловская область

Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

На жителях Екатеринбурга испытают американский препарат Pfizer, защищающий от COVID-19. Как пишет tagilcity.ru , тестирование будут проводить специалисты из частной медицинской организации.

Омская область

В Омске 60% граждан пожаловались на нехватку зарплаты. Как сообщает gorod55.ru , всего 25% омичей довольны своей зарплатой, остальные предпочитают экономить или подрабатывать. Среди людей, участвующих в опросе, 22% заявили, что хотели бы добавить 30 тысяч рублей к той сумме, которую они получают в данный момент.

Оренбургская область

Житель Оренбурга пришёл в суд с поддельной распиской на 5 млн рублей и получил уголовное дело. Как сообщает 56orb.ru , мужчина подделал бумаги с целью финансового обогащения, но в ходе проверки его план раскрыли.

Карелия

Мэрия посчитала, сколько ЧП произойдет в Петрозаводске в 2022 году. Как сообщает karelinform.ru , на сайте администрации карельской столицы указано, что, согласно прогнозам, в 2022 году произойдут 115 пожаров и одно происшествие на водных объектах.

Тюменская область

Правительство России включило часть Тюменской области в состав регионов Крайнего севера. Как сообщает nashgorod.ru , регионами Крайнего севера с 2022 года перестанут быть: Карелия, Республика Коми, Бурятия и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.

Приморье

В Приморье по дороге в Уссурийск был задержан депутат КПРФ Артём Самсонов. Как сообщает vostokmedia.com , следствие подозревает его в педофилии. По официальным данным, он демонстрировал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и рассказывал, как им пользоваться.

Башкирия

Башкирские студенты, отравившиеся метанолом на вечеринке, перепутали канистры со спиртным. Как сообщает mkset.ru , молодые люди выпили «незамерзайку», находящуюся в такой же таре, вместо купленного у товарища алкоголя.

Хабаровский край