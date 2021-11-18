Новости регионов: QR-курьеры появились в Нижнем Новгороде
Андрей Кузнецов
NEWS.ru
11:06, 18 ноября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Американский препарат Pfizer, защищающий от COVID-19, испытают на жителях Екатеринбурга. Тестирование проведут специалисты из частной медицинской клиники.
Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Удмуртия
В Глазове медики станции скорой помощи жалуются на «убитую» дорогу. Фельдшерам и водителям приходится трястись в машине скорой помощи во время каждого выезда, пишет udm-info. Из-за обширных ям днище машин каждый раз портится. Кроме того, из-за тряски может сломаться какой-либо медицинский аппарат.
Ростовская область
В Ростове-на-Дону потратят 70 млн рублей на ликвидацию свалок в 2022 году. Как пишет rostovgazeta.ru, начальная цена контракта, согласно информации с сайта госзакупок, составляет 69,7 млн рублей. Заказчиком выступает департамент ЖКХ и энергетики города.
Ставропольский край
Сергей Булкин/NEWS.ru
Жительница Ессентуков угрожала губернатору из-за нехватки вакцины «Спутник Лайт». Как пишет newstracker.ru, она пожаловалась главе региона на то, что в городской поликлинике не хотят ревакцинировать её и родственников этим препаратом. Ессентучанка потребовала от главы региона решить проблему и пригрозила, что иначе сообщит обо всём президенту.
Татарстан
Отравившиеся в Татарстане студенты перепутали алкоголь с «незамерзайкой». Как пишет inkazan.ru, сейчас трое из 13 пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Нижегородская область
QR-курьеры появились в Нижнем Новгороде. Как сообщает newsnn.ru, они предлагают непривитым и не болевшим коронавирусом людям сходить вместо них в магазин. Объявления об этом размещены на сайте «Авито».
Волгоградская область
Более 1,5 тысячи волгоградцев до конца этого года переселят из аварийного жилья. Как сообщает novostivolgograda.ru, вместо старых домов люди переедут в новые квартиры с полной отделкой. По словам местных жителей, минусом остается то, что им придётся переехать в другие районы.
На жителях Екатеринбурга испытают американский препарат Pfizer, защищающий от COVID-19. Как пишет tagilcity.ru, тестирование будут проводить специалисты из частной медицинской организации.
Омская область
В Омске 60% граждан пожаловались на нехватку зарплаты. Как сообщает gorod55.ru, всего 25% омичей довольны своей зарплатой, остальные предпочитают экономить или подрабатывать. Среди людей, участвующих в опросе, 22% заявили, что хотели бы добавить 30 тысяч рублей к той сумме, которую они получают в данный момент.
Оренбургская область
Житель Оренбурга пришёл в суд с поддельной распиской на 5 млн рублей и получил уголовное дело. Как сообщает 56orb.ru, мужчина подделал бумаги с целью финансового обогащения, но в ходе проверки его план раскрыли.
Карелия
Мэрия посчитала, сколько ЧП произойдет в Петрозаводске в 2022 году. Как сообщает karelinform.ru, на сайте администрации карельской столицы указано, что, согласно прогнозам, в 2022 году произойдут 115 пожаров и одно происшествие на водных объектах.
Тюменская область
Правительство России включило часть Тюменской области в состав регионов Крайнего севера. Как сообщает nashgorod.ru, регионами Крайнего севера с 2022 года перестанут быть: Карелия, Республика Коми, Бурятия и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.
Приморье
В Приморье по дороге в Уссурийск был задержан депутат КПРФ Артём Самсонов. Как сообщает vostokmedia.com, следствие подозревает его в педофилии. По официальным данным, он демонстрировал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и рассказывал, как им пользоваться.
Башкирия
Башкирские студенты, отравившиеся метанолом на вечеринке, перепутали канистры со спиртным. Как сообщает mkset.ru, молодые люди выпили «незамерзайку», находящуюся в такой же таре, вместо купленного у товарища алкоголя.
Хабаровский край
В Хабаровском крае пропал самый крупный амурский тигр по кличке Чудовище. Как пишет transsibinfo.com, животное уже продолжительное время не попадает в объектив фото-ловушек.