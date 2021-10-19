Новости регионов: пассажир такси в Тюмени пригрозил водителю автоматом

Общественники создали карту с препятствиями для инвалидов-колясочников в Ставрополье. Сейчас разрабатывается приложение, где будут использованы эти данные.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Удмуртия

В Удмуртии дефицит врачей составил 385 человек, а в общей сложности наблюдается нехватка 1728 работников медицинского персонала. Как пишет udm-info , вследствие сокращения кадров специалистам приходится работать по совместительству, что вызывает повышенную нагрузку на медиков. Также это выступило причиной оттока кадров из медучреждений.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хабаровский край

В Хабаровске нашли таинственные открытые колодцы. Никто не знает об их происхождении и об их владельце, пишет transsibinfo.com . Семь открытых колодезных люков были обнаружены волонтёрами в ходе поиска пропавшего человека в посёлке Горького. По словам местных жителей, на этой территории свыше десяти открытых колодцев.

Ростовская область

В Ростовской области для заключённых будет закуплена свинина на 18 миллионов рублей. Соответствующий тендер разместили 15 октября, инициатором стало ГУ ФСИН по Ростовской области. Уточняется, что ведомство закупит 82 тысячи килограммов мороженого мяса, пишет rostovgazeta.ru .

Ставропольский край

«Карту недоступности» Ставрополя для инвалидов-колясочников подготовили общественники, пишет newstracker.ru . Свыше сотни препятствий для людей с ограниченными возможностями здоровья, родителей с колясками, велосипедистов и самокатчиков нашли общественники на территории Юго-Западного района Ставрополя. Активисты вносили препятствия в специальное приложение. В настоящее время оно только разрабатывается.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Татарстан

Студентам Казани не будут выдавать дипломы при отказе вакцинироваться. «Или мы вакцинируемся и отправляемся на производственную практику, или отказываемся от получения диплома и не вакцинируемся», — цитирует inkazan.ru своего собеседника. Впоследствии оказалось, что на беседу со студентами преподавателя натолкнули представители администрации образовательного учреждения. Так, руководство выступило с просьбой поговорить с родителями учащихся и объяснить, что вакцинация влияет на сдачу экзаменов и диплома.

Нижегородская область

Нижегородский полковник заявил, что российским школам нужна вооружённая охрана. Как сообщает newsnn.ru , по его мнению, многие родители выступят за замену пожилых женщин на входе профессиональными охранниками. Он считает, что это будет останавливающим фактором для возможных стрелков.

Волгоградская область

Общественник из Волгограда подверг критике Всероссийскую перепись населения. Как пишут novostivolgograda.ru , он заявил, что власти и без переписи знают всё о гражданах страны, чьи данные представлены в электронном досье различных государственных структур. Вместо этого он попросил уделить повышенное внимание системе здравоохранения и повышению качества жизни граждан.

Свердловская область

Верба «перепутала» времена года, распустив весенние почки в Екатеринбурге. Как пишет tagilcity.ru , эксперты предположили, что у деревьев случился «сбой» из-за тёплой температуры воздуха в городе.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Омская область

В Омске был эвакуирован мусоросортировочный завод, где среди отходов нашли пулемётную ленту для снайперской винтовки. Как пишет gorod55.ru , боеприпасы такого вида не продают в оружейных магазинах. По предположению экспертов, лента, возможно, была выброшена солдатами из воинской части.

Оренбургская область

Организацию в Бузулукском районе заподозрили в загрязнении атмосферы. Как пишет 56orb.ru , компания не поставила на учёт два неорганизованных стационарных источника выбросов загрязняющих элементов в воздух, а также не подготовила комплекс мероприятий, направленных на сокращение вредных выбросов.

Карелия

В центре Петрозаводска «вырастет» высотная жилая застройка. Как передает karelinform.ru , высотные дома с видом на озеро будут соседствовать с историческими строениями. Документ с изменениями в Генплане Петрозаводска опубликовали на официальном портале администрации города.

Тюменская область

В Тюмени пассажир такси не захотел оплачивать свой проезд и пригрозил, что расстреляет водителя из автомата. Как сообщает nashgorod.ru , таксист смог отвлечь внимание пассажира и позвонить в полицию — мужчине дали 2,5 года тюрьмы.

Приморье

На кладбище «Чёрная речка» во Владивостоке неизвестные занимались «чёрными обрядами». Как пишет vostokmedia.com , на одной из могил были расставлены зеркала, свечи и рунические символы вокруг фото девушки. Обнаружившие алтарь предполагают, что на неё хотели наложить проклятие.

Башкирия