Новости регионов: больница Оренбурга потратит более 1 млн рублей на такси

Жители посёлка Вачи Нижегородской области заподозрили передвижной цирк в похищениях кошек и собак. По их мнению, работники цирка крадут животных на корм хищникам.

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Удмуртия

Врачей, приехавших в Воткинск по приглашению, поселили в сырых, заполненных тараканами, квартирах в старом доме. Как сообщает udm-info , вновь прибывшие медицинские работники будут работать в городской больнице, в которой не хватало участковых терапевтов, педиатров, хирургов, неврологов, эндокринологов и урологов.

Ростовская область

Руководитель медэкспертизы в Ростове-на-Дону получила четыре года колонии за взятки в 14,6 млн рублей. Как пишет rostovgazeta.ru , за определённую сумму женщина закрывала глаза на противозаконную деятельность одного из сотрудников, который за взятки оформлял всем желающим группы инвалидности.

Ставропольский край

Мать ученика первого класса ставропольского лицея обратилась в Следственный комитет с заявлением на директора учебного заведения. Она пожаловалась, что школьникам выдали устаревшие учебные пособия по математике. Как сообщает newstracker.ru , без современных учебников остались шесть десятков учеников из двух параллельных классов.

Татарстан

БИЗНЕС Online БИЗНЕС Online

В Казани на припаркованную вдоль проезжей части «Газель» упал бетонный столб, пишет inkazan.ru . Рядом с местом, где произошёл инцидент, расположены две школы, детская поликлиника и несколько детских садов. В результате обрушения конструкции автомобиль получил небольшие повреждения. Из людей никто не пострадал.

Нижегородская область

В поселке Вачи начали массово пропадать кошки и собаки, причём не только беспризорные, но и домашние. Как сообщает newsnn.ru , местные жители обвиняют в этом передвижной цирк, так как исчезновение питомцев началось именно с его приездом в населённый пункт. Нижегородцы подозревают, что их четвероногие любимцы были украдены на корм цирковым хищникам — тиграм или медведям. Работники цирка всё отрицают, но показать своих животных отказываются.

Волгоградская область

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Лесному хозяйству региона нанесен ущерб на сумму 9 млн рублей. Виной всему «чёрные лесорубы», которые вырубили 180 кубометров древесины, пишет novostivolgograda.ru . Самой крупной потерей для региона стало уничтожение дубов в Котовском районе.

Свердловская область

Главного врача больницы в Первоуральске уволили после того, как там умер пациент, сообщает tagilcity.ru . Сосед скончавшегося снял видео, как мужчина долго звал медперсонал, но так и не дождался помощи. При этом в коридоре не было видно никого из медиков, включая дежурную сестру. Решение об отставке главврача было принято в региональном Минздраве.

Омская область

Московские блогеры предложили приобрести жильё для жительницы Омска, которая последние 35 лет живет в бочке. Как сообщает gorod55.ru , городские власти уже предоставляли женщине возможность переехать в муниципальное жильё, однако та отказалась, ссылаясь на «ужасное состояние» квартиры и на то, что там нужно делать капремонт.

Оренбургская область

Оренбургские медики ездят по вызовам к пациентам на такси, которые заказывают администрации городских больниц. Как сообщает 56orb.ru , это происходит из-за нехватки автомобилей скорой помощи. К примеру, ГКБ № 1 за 3500 часов работы такси заплатит 1 млн 50 тысяч рублей. Эксперты считают, что это выгоднее, чем пополнять автопарк госпиталей.

Карелия

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Петрозаводска приспособились посещать кафе и кинотеатры, используя чужие справки и QR-коды. Как пишет karelinform.ru , работники заведений общепита и культуры по закону не имеют права проверять паспорта посетителей и поэтому не могут проверить данные предъявителей QR-кодов. Предприниматели отмечают, что новая пропускная система мешает работе малого и среднего бизнеса и при этом не сдерживает распространение коронавирусной инфекции.

Тюменская область

Тюменцам рекомендовали мыть куриные яйца перед их приготовлением в пищу. Как сообщает nashgorod.ru , некоторое время назад на птицефабрике «Боровская» был введён карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции часть продукции завода пришлось уничтожить.

Приморье

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству проработать вопрос о выплатах в размере миллиона рублей за рождение третьего ребёнка в семьях жителей Дальнего Востока. Как сообщает vostokmedia.com , глава государства распорядился представить доклад о реализации этого проекта в срок до 1 ноября.

Башкирия

Жители Башкирии имеют немало шансов уйти на ноябрьские «каникулы» уже с 23 октября. Как пишет mkset.ru , причиной такого решения властей может стать неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в регионе. Предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября выдвинула вице-премьер России Татьяна Голикова.

Хабаровский край