Новости регионов: больница Оренбурга потратит более 1 млн рублей на такси
Андрей Кузнецов
NEWS.ru
10:17, 21 октября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Жители посёлка Вачи Нижегородской области заподозрили передвижной цирк в похищениях кошек и собак. По их мнению, работники цирка крадут животных на корм хищникам.
Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Удмуртия
Врачей, приехавших в Воткинск по приглашению, поселили в сырых, заполненных тараканами, квартирах в старом доме. Как сообщает udm-info, вновь прибывшие медицинские работники будут работать в городской больнице, в которой не хватало участковых терапевтов, педиатров, хирургов, неврологов, эндокринологов и урологов.
Ростовская область
Руководитель медэкспертизы в Ростове-на-Дону получила четыре года колонии за взятки в 14,6 млн рублей. Как пишет rostovgazeta.ru, за определённую сумму женщина закрывала глаза на противозаконную деятельность одного из сотрудников, который за взятки оформлял всем желающим группы инвалидности.
Ставропольский край
Мать ученика первого класса ставропольского лицея обратилась в Следственный комитет с заявлением на директора учебного заведения. Она пожаловалась, что школьникам выдали устаревшие учебные пособия по математике. Как сообщает newstracker.ru, без современных учебников остались шесть десятков учеников из двух параллельных классов.
Татарстан
БИЗНЕС Online
В Казани на припаркованную вдоль проезжей части «Газель» упал бетонный столб, пишет inkazan.ru. Рядом с местом, где произошёл инцидент, расположены две школы, детская поликлиника и несколько детских садов. В результате обрушения конструкции автомобиль получил небольшие повреждения. Из людей никто не пострадал.
Нижегородская область
В поселке Вачи начали массово пропадать кошки и собаки, причём не только беспризорные, но и домашние. Как сообщает newsnn.ru, местные жители обвиняют в этом передвижной цирк, так как исчезновение питомцев началось именно с его приездом в населённый пункт. Нижегородцы подозревают, что их четвероногие любимцы были украдены на корм цирковым хищникам — тиграм или медведям. Работники цирка всё отрицают, но показать своих животных отказываются.
Волгоградская область
Сергей Булкин/NEWS.ru
Лесному хозяйству региона нанесен ущерб на сумму 9 млн рублей. Виной всему «чёрные лесорубы», которые вырубили 180 кубометров древесины, пишет novostivolgograda.ru. Самой крупной потерей для региона стало уничтожение дубов в Котовском районе.
Свердловская область
Главного врача больницы в Первоуральске уволили после того, как там умер пациент, сообщает tagilcity.ru. Сосед скончавшегося снял видео, как мужчина долго звал медперсонал, но так и не дождался помощи. При этом в коридоре не было видно никого из медиков, включая дежурную сестру. Решение об отставке главврача было принято в региональном Минздраве.
Омская область
Московские блогеры предложили приобрести жильё для жительницы Омска, которая последние 35 лет живет в бочке. Как сообщает gorod55.ru, городские власти уже предоставляли женщине возможность переехать в муниципальное жильё, однако та отказалась, ссылаясь на «ужасное состояние» квартиры и на то, что там нужно делать капремонт.
Оренбургская область
Оренбургские медики ездят по вызовам к пациентам на такси, которые заказывают администрации городских больниц. Как сообщает 56orb.ru, это происходит из-за нехватки автомобилей скорой помощи. К примеру, ГКБ № 1 за 3500 часов работы такси заплатит 1 млн 50 тысяч рублей. Эксперты считают, что это выгоднее, чем пополнять автопарк госпиталей.
Карелия
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Жители Петрозаводска приспособились посещать кафе и кинотеатры, используя чужие справки и QR-коды. Как пишет karelinform.ru, работники заведений общепита и культуры по закону не имеют права проверять паспорта посетителей и поэтому не могут проверить данные предъявителей QR-кодов. Предприниматели отмечают, что новая пропускная система мешает работе малого и среднего бизнеса и при этом не сдерживает распространение коронавирусной инфекции.
Тюменская область
Тюменцам рекомендовали мыть куриные яйца перед их приготовлением в пищу. Как сообщает nashgorod.ru, некоторое время назад на птицефабрике «Боровская» был введён карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции часть продукции завода пришлось уничтожить.
Приморье
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству проработать вопрос о выплатах в размере миллиона рублей за рождение третьего ребёнка в семьях жителей Дальнего Востока. Как сообщает vostokmedia.com, глава государства распорядился представить доклад о реализации этого проекта в срок до 1 ноября.
Башкирия
Жители Башкирии имеют немало шансов уйти на ноябрьские «каникулы» уже с 23 октября. Как пишет mkset.ru, причиной такого решения властей может стать неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в регионе. Предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября выдвинула вице-премьер России Татьяна Голикова.
Хабаровский край
В Советской гавани на территории Хабаровского края планируется построить терминал для транспортировки сжиженного газа в страны АТР. Как сообщает transsibinfo.com, он будет единственным на всем Тихоокеанском побережье России. Инвестиции в проект составят в общей сложности более 21 млрд рублей.