Новости регионов: кондукторов Хабаровского края нарядят в героев сказок

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Водителя одной из автомастерских Волгограда раздавили два автобуса. Мужчина вышел из салона транспортного средства, не заглушая двигатель, автобус не был поставлен на ручной тормоз. Специалисты проверяют все детали и обстоятельства трагического инцидента.

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Ставропольский край

52-летний житель КБР приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за ведение интимной переписки в социальных сетях с несовершеннолетней девочкой. Между тем корреспонденты newstracker.ru пишут, что от имени ребенка писала мать. Ребенок до сих пор не в курсе, что на самом деле произошло. Женщина сделала скриншоты переписки, с которыми обратилась к сотрудникам правоохранительных органов.

Удмуртия

Чрезвычайное происшествие случилось в Республике Удмуртия. Две 10-летние девочки были сбиты прицепом трактора. 36-летний водитель допустил отсоединение прицепа во время движения по причине неисправности тягово-сцепного устройства. Дети были госпитализированы с травмами. По информации новостного портала udm-info.ru, расследование инцидента продолжается.

Ростовская область

Руководство ростовской компании «Т-Транс» рассчитывает на заключение контрактов, предусматривающих строительство нескольких этапов Западной хорды. По данным сайта rostovgazeta.ru, юристы пытаются сейчас в судебном порядке обязать региональный Минтранс к подписанию соответствующих соглашений.

Фото: shutterstock

Республика Татарстан

Жители окраин Казани все чаще наблюдают в последнее время за зайцами. Корреспонденты информационного портала inkazan.ru пишут, что фотоснимки и видеоролики с животными систематически появляются в социальных сетях. Эксперты заявили, что на полигоне проходят военные учения и животных пугают громкие выстрелы.

Волгоградская область

Водителя одной из автомастерских Волгограда раздавили два автобуса. Мужчина вышел из салона транспортного средства, не заглушая двигатель, автобус не был поставлен на ручной тормоз, пишет novostivolgograda.ru. Специалисты проверяют все детали и обстоятельства трагического инцидента.

Нижегородская область

Педагог одной из нижегородских школ устроила травлю ученика, пожаловавшегося на ее поведение матери. Корреспонденты newsnn.ru пишут, что классный руководитель ткнула мальчику в ухо дужкой очков за то, что он лежал на парте. Родительница пожаловалась в региональную прокуратуру, но в открытии уголовного производства там отказали.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свердловская область

Трагедия произошла в Свердловской области. Утонул мужчина, который катался на моторной лодке. По данным корреспондентов информационного портала tagilcity.ru, владельца лодки официально обвинили в причинении смерти человеку по неосторожности. Мужчине светит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Оренбургская область

В Оренбурге произошло ДТП на пешеходном переходе с участием ребенка. Журналисты новостного портала 56orb.ru пишут, что подросток возвращался домой из школы. Мальчик попал под колеса автомобиля с прицепом, когда находился «на зебре». В настоящее время он проходит лечение в больнице.

Тюменская область

Сахар в Тюмени подорожал почти на 23% за год. По данным информационного портала nashgorod.ru, кондитерская продукция выросла в цене на 20,6%, мучные изделия и сливочное масло — на 17,8 и 18,7% соответственно. Таковы официальные данные, обнародованные сотрудниками «Тюменьстата».

Омская область

Приговор омского суда «левобережному маньяку» оставлен в силе. Корреспонденты gorod55.ru напомнили о том, что летом 2020 года злоумышленник совершал нападения на женщин в подъездах жилых домов на территории Кировского округа. Мужчина срывал со своих жертв драгоценности. Пострадали три гражданки, одна из которых умерла на месте ЧП от несовместимых с жизнью ножевых ранений. Следует отметить, что свою вину подсудимый признал частично.

Карелия

Администрация одной из карельских школ столкнулась с трудностями в поисках охраны, сообщает сайт karelinform.ru. Актуальный вопрос должен был быть решен до 1 марта 2022 года на основании соответствующего вердикта судебной инстанции. Однако руководство школы не выполнило требование, сославшись на отсутствие финансирования со стороны районной администрации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приморский край

Героического звания «Населенный пункт воинской доблести» удостоен приморский поселок Пограничный. Об этом сообщают корреспонденты сайта vostokmedia.com.

Республика Башкирия

Сотрудники правоохранительных органов Уфы задержали местного жителя, пытавшегося покинуть территорию республики после объявления его в розыск. Мужчина подозревается в насильственных действиях в отношении 11-летней девочки, совершенных в кабине лифта. Корреспонденты mkset.ru пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление пресс-службы регионального управления МВД. О ЧП полицейских проинформировала мать ребенка. После этого злоумышленник был объявлен в розыск.

Хабаровский край

Экипажам городского общественного транспорта Хабаровского края предстоит примерить костюмы известных сказочных персонажей. Традиционный ежегодный смотр-конкурс состоится в уходящем году с 12 по 25 декабря. Члены жюри будут оценивать внешний вид троллейбусов, автобусов и трамваев, а также их санитарное состояние. Корреспонденты transsibinfo.com пишут, что мероприятие включает в себя проведение как плановой проверки, так и конкурсных испытаний.