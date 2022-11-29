Новости регионов: хабаровских священников обучат военной медицине

Фото: foto.patriarchia.ru

В Тюмени к административной ответственности привлекли молочную ферму. ООО «Производственная компания «Молоко» обязали выплатить штраф за складирование останков животных в лесу, что является нарушением ветеринарного законодательства.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Кисловодске из пяти школ эвакуировали учеников. По сообщению newstracker.ru, эвакуацию организовали из-за сообщений о минировании учебных учреждений.

Удмуртия

Прокуратура в Удмуртии прекратила поставку в школы и детские сады продуктов питания, при производстве которых не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования. Как пишет udm-info.ru, специалисты установили, что при производстве продуктов была использована вода, не соответствующая требованиям к качеству, что могло стать угрозой для здоровья и жизни детей.

Ростовская область

В Ростове новый тротуар был поврежден экскаваторами, которые проехали по покрытию и собрали его в «гармошку». По сообщению rostovgazeta.ru, местные жители возмущены произошедшим. По их словам, ранее на этой улице тротуара не было долгое время и покрытие уложили совсем недавно, однако уже повредили.

Республика Татарстан

В топ самых влиятельных учебных заведений Российской Федерации попали три университета из Казани. По сообщению издания inkazan.ru, 13-ю строчку в топе занял Казанский федеральный университет, поднявшись на две позиции. В общей сложности в список вошли 75 российских университетов.

Волгоградская область

В Волгоградской области иномарка сбила женщину на пешеходном переходе. Как пишет издание novostivolgograda.ru, пострадавшей было 49 лет. После дорожно-транспортного происшествия она длительное время находилась в медицинском учреждении, и ее состояние оценивалось как тяжелое. Несмотря на усилия врачей, женщина скончалась.

Нижегородская область

В Нижегородской области жители одного из многоквартирных домов жалуются на тараканов. Как сообщает newsnn.ru, горожане утверждают, что насекомых стало очень много в подъезде, однако причина их появления остается неизвестной. Отмечается, что жители обращались к ответственным органам, но это не принесло результата.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Из-за столкновения транспортных средств образовался затор на дороге, пишет tagilcity.ru. Известно, что ДТП произошло по вине водителя легкового автомобиля, который не уступил дорогу трамваю.

Оренбургская область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов в Оренбурге задержали мужчину, который подозревается в убийстве своей знакомой. По сообщению 56orb.ru, задержанному 39 лет, а убитой — 25. Известно, что девушка скончалась от ножевых ранений.

Тюменская область

В Тюмени к административной ответственности привлекли молочную ферму. По сообщению nashgorod.ru, ООО «Производственная компания «Молоко» обязали выплатить штраф за складирование останков животных в лесу, что является нарушением ветеринарного законодательства.

Омская область

В Омске могут сохранить любимую многими местными жителями скульптуру «Шар» на своем месте. Как пишет gorod55.ru, конный памятник, который ранее было решено установить на месте скульптуры, могут разместить в другом месте. Решение будет принимать омская топонимическая комиссия.

Карелия

На сайте государственных закупок 25 ноября появился конкурс на установку и оформление новогодней елки в Петрозаводске, пишет karelinform.ru. Традиционно дерево поставят на площади Кирова.

Приморский край

Во Владивостоке жители одного из домов пожаловались на своего соседа, который болен туберкулезом. Как пишет vostokmedia.com, мужчина, у которого диагностирована открытая форма заболевания, периодически устраивает пьяные дебоши.

Башкирия

Депутаты курултая (Башкирия) рассмотрят законопроект, который предусматривает возможность аренды оружия. По сообщению издания mkset.ru, в соответствии с проектом закона владелец оружия сможет передавать его охотникам при условии наличия охотничьего опыта и специального разрешения.

Хабаровский край

В Хабаровске для священнослужителей проводят курсы по военно-медицинской подготовке. По сообщению transsibinfo.com, в рамках обучения священники учатся накладывать жгуты и оказывать базовую медицинскую помощь в зоне боевых действий. Отмечается, что священнослужители часто выезжают в зоны проведения СВО.