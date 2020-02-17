https://static.news.ru/photo/027b1c50-5223-11ea-96bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новосибирские полицейские разбираются в конфликте шестиклассников одной из школ Ленинского района. На 12-летнего хулигана жалуются сразу несколько семей его одноклассников. Последней каплей стал случай, когда Мирон (имя изменено) столкнул с лестницы Егора, страдающего ДЦП. Егор в результате падения получил закрытый перелом копчика.

Егор шёл домой. Он уже оделся, стоял на лестнице, когда Мирон его столкнул, — рассказала «КП-Новосибирск» мать пострадавшего мальчика Ольга Волкова.

Мать Мирона — известный в городе адвокат, и она заявляет, что произошедшее — чистая случайность. По её словам, Егор шёл слишком медленно, и Мирон подтолкнул его, а то, что он неудачно упал — не их вина. К этой истории подключились родители других одноклассников, пострадавших от его хулиганских действий. Они уже написали жалобу на имя директора школы, чтобы Мирона перевели в другой класс.

Как писал NEWS.ru, родители школьников, которые нанесли телесные повреждения девочке во Владивостоке, привлекут к административной ответственности. Пострадавшей девять лет. Причиной конфликта между учащимися третьего, четвёртого и пятого классов послужили личные неприязненные отношения. В настоящее время со всеми нападавшими проведены беседы, они раскаялись в содеянном и принесли извинения девочке и её бабушке. В отношении подростков и их родителей планируется принять меры общественного воздействия, а также поставить школьников на профилактический учёт.