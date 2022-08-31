Новосибирский бомж-пенсионер поселился в шалаше на детской площадке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилой бомж 50-60 лет поселился в шалаше на территории детской площадки в Новосибирске. Мужчину выгнала из квартиры его родственница и он какое-то время находился в социальном приюте, однако сейчас он перебрался во двор жилого дома и разбил там палатку. Жители не раз вызывали полицию и жаловались на запах и его пьяные компании, но бездомный все равно возвращался на место, пишет «Сиб.фм».

Мы вызывали наряды полиции, они вызывают «скорую помощь». Медики его забирают, видимо, ночь прокапывают и опять отпускают. Человек занимает в медицинском учреждении койко-место, которое, может, реальному больному понадобится, мы перестали вызывать. Тем более, он всё равно каждый раз возвращается, — пояснила местная жительница Кристина Черняева.

Палаточный лагерь пожилого мужчины расположился на пути к местному детскому саду. Родители из страха за своих детей обращались в домоуправляющую компанию с просьбой переселить бездомного, писали жалобы в Роспотребнадзор, однако на данный момент ситуация все еще не разрешилась.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга голый мужчина ранее разгуливал по детской площадке. Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, как мужчина без трусов, но в тапках не спеша ходит по двору на виду у большого количества прохожих, в том числе детей.