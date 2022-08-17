В Петербурге голый мужчина разгуливал по детской площадке В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который голым разгуливал по детской площадке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красносельском районе Санкт-Петербурга голый мужчина разгуливал по детской площадке, пишет KP.RU. Инцидент произошел рядом с домом 12/1 по улице Захарова. Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, как мужчина без трусов, но в тапках не спеша идет по двору с большим количеством прохожих, в том числе детей.

Вот такой персонаж на детской площадке. Голый. Дети вокруг на велосипедах. Пристает к девочкам маленьким. За детьми гоняется. Вот это да, дожили, — комментирует видео автор.

Позднее «Фонтанка» сообщила, что по вызову граждан на место прибыли полицейские. Они нашли у одного из подъездов мужчину примерно 40 лет. Его состояние было таково, что пришлось вызвать карету скорой помощи, которая увезла его в специализированное медучреждение.

В Петербурге полицейские также задержали пьяного мужчину в ластах на станции метро «Парнас». Позже в Сети появилось видео, где задержанного выводят из транспорта сотрудники правоохранительных органов.