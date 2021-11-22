Новосибирская область стала пятой в России по объёму индустриального жилья

Новосибирская область заняла десятое место в России по общему объёму ввода жилья и пятое — по объёму строительства индустриального, то есть многоквартирного жилья по итогам 10 месяцев 2021 года. Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев назвал одной из главных причин такого успеха хаотичную застройку Новосибирска, передаёт Сиб.фм.

Здесь несколько причин, одна из главных — хаотичная застройка Новосибирска. Генеральный план развития города постоянно перекраивается. Даже сейчас несколько строительных компаний судятся с мэрией за изменение статуса нескольких территорий и с большой вероятностью выиграют процессы, — пояснил Николаев.

Он уточнил, что из-за активной коммерческой застройки расширить транспортные магистрали в городе практически не представляется возможным.

В рейтинге ввода многоквартирного жилья Новосибирская область уступила только Ленинградской и Московской областям, а также Краснодарскому краю и Татарстану.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о том, что ввод жилья в России вырос на треть по сравнению с прошлым годом. По его словам, правительство РФ усиленно работает над сохранением положительной динамики жилищного строительства, итоговый показатель 2021 года должен составить 85,5 млн кв. м.