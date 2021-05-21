Новосибирца проверят на реабилитацию нацизма из-за критики парада Победы

https://static.news.ru/photo/8fd44252-ba23-11eb-bae4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет запустил проверку в отношении краеведа из Новосибирска Андрея Позднякова по статье о реабилитации нацизма. Причиной стал его материал на местном сайте НГС, где он раскритиковал практику проведения парада Победы, сообщило издание.

Мужчина рассказал , что его пригласили в отдел СК «по особо важным делам».

Следователь сказал, что проводится проверка по моей статье, спросил, писал ли я её, я, естественно, сказал, что писал. Я был вызван для объяснения: как я понял, это проверка пока без возбуждения уголовного дела, — отметил он.

По его словам, сотрудники ведомства предположили, что в его тексте есть сведения о дне Победы, которые выражают явное неуважение к обществу или осквернение символов воинской славы, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана». Уголовная статья о реабилитации нацизма предполагает наказание в виде штрафа до 3 млн рублей, принудительных работ или лишения свободы на срок до трёх лет.

Материал Позднякова «Российское „Можем повторить“ — это ужасно: жёсткая колонка о том, как Великую Победу превратили в шоу» вышел на сайте НГС 7 мая. В тексте автор отмечает, что не хочет оскорблять ничью память, но у него есть много вопросов к празднованию Дня Победы. Он написал, что запрещает надевать на своего ребёнка гимнастёрку, а также раскритиковал большие финансовые затраты на парад.

Во всём мире главный лозунг победы над фашизмом — «Больше никогда», и другого лозунга быть не может. Российское «Можем повторить» — это ужасно. Мы можем повторить нападение на Польшу? Сдачу половины территории немцам? Миллионы жертв? Блокаду Ленинграда мы повторим? Что именно повторять собрались? — говорится в колонке.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон об изменениях в статью 354 Уголовного кодекса РФ. Эта статья предусматривает ответственность за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов. Согласно новому документу, наказание за указанные преступления ужесточается.

Так, первый пункт статьи предполагает уголовную ответственность за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершённые публично.