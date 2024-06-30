Новое массовое отравление произошло в детском лагере в российском регионе Дети отравились в башкирском лагере «Уральские зори»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Острая кишечная инфекция (ОКИ) выявлена у детей, находящихся в лагере «Уральские зори» в Абзелиловском районе Башкирии, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Ведомство намерено провести санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с произошедшим. К настоящему моменту с жалобами на отравление обратились несколько человек.

На момент приезда эпидемиологов выявлен один ребенок с признаками заболевания. Остальные дети, которые ранее обращались с жалобами на симптомы ОКИ, обследованы и находятся под медицинским наблюдением, — говорится в сообщении.

Специалисты исследуют пробы пищевой продукции и сырья. Персонал также прошел проверки. Ситуация находится на контроле ведомства.

До этого более 30 детей обратились за медицинской помощью в оздоровительном центре «Белка». В прокуратуре уточнили, что начата проверка по факту инцидента. Некоторых детей поместили в изолятор.

В рамках проверки следователи установят обстоятельства случившегося. Специалисты оценят исполнение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в детском лагере.