Дети попали в изолятор лагеря под Пензой Прокуратура начала проверку в лагере под Пензой из-за обращения детей к медикам

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Более 30 детей обратились за медицинской помощью в оздоровительном центре «Белка», информирует прокуратура Железнодорожного района Пензы. В органах уточнили, что начата проверка по факту инцидента. Некоторых детей поместили в изолятор.

Прокуратура Железнодорожного района г. Пензы по поступившей информации организовала проверку в детском оздоровительном центре «Белка» по факту массового обращения 27.06.2024 и 28.06.2024 за медицинской помощью отдыхающих в ООО «Детский оздоровительный центр „Белка“» детей, — говорится в сообщении.

В рамках проверки следователи установят обстоятельства случившегося. Специалисты оценят исполнение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в детском лагере.

Ранее более 15 детям, отдыхавщим в санатории «Прометей» в Тверской области, потребовалась медицинская помощь. Несовершеннолетние обратились к врачам с признаками отравления. В прокуратуре региона начали проверку инцидента, в ходе которой пообещали установить, как организовано питание в лагере. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.