Массовое отравление детей произошло в российском санатории Более 15 детей отравились в санатории «Прометей» под Тверью

Фото: Михаил Голенков/ РИА Новости

Более 15 несовершеннолетних, отдыхающих в детском санатории «Прометей» в Тверской области, обратились за медицинской помощью с признаками отравления, сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале. Специалисты начали проверку инцидента, в ходе которой будет установлено, как организовано питание в лагере.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в детском лагере. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.

Доследственную проверку проводят следователи Следственного комитета по Тверской области. Прокуратура района контролирует ход и результаты проверки.

Ранее сообщалось, что в меню курского суши-бара, клиенты которого, предположительно, отравились после употребления роллов, можно найти роллы с названиями, созвучными с инфекционными заболеваниями. Так, гости заведения могут заказать роллы «Стафилококкай», «Хот-Стафилоккокай» и «Стрептококаи». Их названия созвучны со стафилококком и стрептококком, которые являются опасными патогенами.