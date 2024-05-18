Норильчанин зарезал жену и ранил ребенка во дворе дома Mash: в Норильске мужчина убил жену ножом и ранил ребенка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Норильска устроил резню во дворе многоэтажного жилого дома на Комсомольской улице, убив супругу ножом, сообщает Telegram-канал Kras Mash. По его информации, мужчина также ранил 12-летнего мальчика, пострадавший ребенок был доставлен в реанимацию.

Канал уточнил, что в ситуацию вмешался один из местных жителей. Заступившийся за женщину и ребенка мужчина также был ранен. Нападавшего удалось задержать, его мотивы неизвестны. На кадрах с места происшествия, снятых очевидцами, виден окровавленный снег. К месту нападения прибыли сотрудники полиции, они оцепили часть двора.

Как рассказал каналу «Телеграм Норильска» местный житель, заступившийся мужчина — его отец. Тот попытался спасти ребенка от нападавшего, однако получил удар ножом в плечо. Норильчанина увезли в больницу и прооперировали.

Ранее в Екатеринбурге мужчина убил 30-летнюю девушку на глазах у прохожих, нанеся ей минимум три ножевых ранения, после чего нападавший скрылся. В расправе подозревают ее бывшего мужа. По информации СМИ, погибшую звали Анна, она воспитывала девятилетнюю дочь. Предполагается, что экс-супруг сильно ревновал ее.