Нижегородец несколько месяцев проходил с 11-сантиметровым червем в щеке

40-летний житель Нижнего Новгорода несколько месяцев проходил с 11-сантиметровым червем в щеке, передает Telegram-канал Ni Mash. По сведениям канала, мужчину полгода назад укусил комар на реке Волге. Он пришел в больницу с большим наростом на лице. Врачи предложили его удалить и во время операции извлекли из щеки мужчины паразита.

Врач-паразитолог Александр Бронштейн ранее сообщил, что отдыхающих в экзотических странах туристов подстерегает такая неприятность, как насекомые-кровососы, способные передавать различные инфекции, в том числе паразитарные. По его словам, уберечься от фурункулезного миаза, когда на коже образуются фурункулы, в которых развиваются личинки мух, можно лишь с помощью репеллентов или специальной одежды.

Как рассказал профессор, редкое заболевание в Россию привезли туристы, побывавшие в Колумбии и Бразилии. Симптоматика была одинаковая: бугорки на коже, постепенно увеличивающиеся в размерах и спустя неделю превратившиеся в гнойные фурункулы. При вскрытии в содержимом были найдены личинки мух Dermatobia hominis на разных стадиях развития. Пациентам был поставлен диагноз фурункулезный миаз, или дерматобиоз.

По словам медика, заражение происходит в тропических лесах вблизи водоемов. Мухи прикрепляют яйца к конечностям комаров и других кровососов. Личинки попадают под кожу через ранку в месте укуса, где развиваются в течение 4–12 недель до размера 12–18 мм. Лечение возможно только хирургическое, подчеркнул паразитолог.