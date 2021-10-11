«Нищее население»: экономист высказался о росте зарплат в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге регистрируют тенденцию роста заработной платы. С начала 2021 года она увеличилась на 9,5 % и составила 73 тысячи рублей. В 2022-м средняя зарплата в регионе может превысить 80 тысяч рублей. Между тем предприниматели города считают такую тенденцию опасной. По мнению экспертов, это негативно отразится на бизнесе, а также приведёт к росту цен на товары и услуги, сообщают «Невские новости».

Экономический аналитик и представитель Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик рассказал, от чего зависит рост зарплат.

На самом деле такого рода вещи явно не вписываются в общемировую тенденцию, где заработная плата растёт по мере роста производительности труда. Если производительность труда и спрос растут, то рост заработной платы на предприятиях и в организациях логичен. Надо понимать, что нищее население не в состоянии пользоваться услугами в городе, покупать товары в магазинах. Наличие потребительского спроса есть прямое и непосредственное следствие роста доходов населения, — заявил Соловейчик.

Он аргументировал свою позицию тем, что когда «у населения больше денег на руках», люди больше тратят на потребительские товары, продукты, различные услуги, вкладываются в недвижимость. Соловейчик подчеркнул, что закрытие бизнеса никак не связано с увеличением зарплат: по его мнению, всё дело в проблемах с налоговой системой и с получением лицензий.

Ранее стало известно, что наибольший рост зарплат по итогам 2021 года ожидается в Москве, Санкт-Петербурге и Тамбовской области. По имеющимся данным, зарплаты в этих регионах увеличатся почти на 10%.