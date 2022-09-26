«Никто и ничего не хочет делать»: ветеран «Альфы» о стрельбе в Ижевске Ветеран «Альфы» Гончаров: охрана в ижевской школе могла быть неквалифицированной

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Обсуждение трагедий, наподобие стрельбы в ижевской школе, постоянно продолжается, но при этом ситуация не меняется, заявил в интервью «Царьграду» президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, охрана в школе могла быть лишь номинальной, а сотрудники ЧОП, охранявшего школу, могли не иметь права на ношение оружия. Также у учебного заведения просто могло не хватать финансов для найма квалифицированной охраны, которая способна дать отпор злоумышленнику в подобной ситуации, уточнил эксперт.

Это меня начинает бесить. Если никто и ничего не хочет делать, тогда зачем об этом говорить <...> Если мы поймем, что охрана в школе была лишь номинальная, а это должны установить следователи, нужно будет принять меры <...> Если охрана в школе не имеет ничего, кроме таблички «Охрана», мы должны разбираться. Это то, что и должно нас сегодня интересовать, чтобы подобные трагедии больше не повторились, — заявил Гончаров.

26 сентября в полицию поступил звонок о стрельбе в школе Ижевска. Мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл огонь по детям. Позднее стало известно, что нападавшим на школу оказался ее выпускник 34-летний Артем Казанцев. Он покончил жизнь самоубийством во время нападения.

По последним данным, число жертв стрельбы в школе № 88 города Ижевска в Удмуртии достигло 17, из них 11 погибших — дети. Также возросло количество пострадавших, под контролем медиков сейчас находится 23 человека, из которых 21 — школьники.