Незаконно работавший во время карантина рынок закрыли в Сочи

https://static.news.ru/photo/e4615b64-771e-11ea-9908-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Сочи по решению суда закрыли рынок, который незаконно продолжал работать во время карантина на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом 5 апреля сообщили представители городской администрации.

Режим карантина ввели по всему Краснодарскому краю. Эти условия предполагают запрет на перемещения по населённым пунктам, за исключением похода в магазин или в аптеку, и закрытие мест отдыха и массового скопления людей. В том числе такими местами считаются торговые центры, рестораны, парки и рынки. Однако уже после введения карантина рынок на Мацесте в Сочи продолжал функционировать.

Всё это время продавцы обслуживали покупателей, несмотря на запрет. За игнорирование санитарно-эпидемиологических норм действующего законодательства по коронавирусу деятельность объекта торговли на улице Чекменёва приостановлена на 60 суток, — приводит РИА Новости сообщение городской администрации.

Как ранее писал NEWS.ru, суд Сочи оштрафовал на 15 тысяч рублей местную жительницу за прогулку во время карантина, который был введён для борьбы с распространением коронавируса.