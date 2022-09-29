«Несусветная глупость»: глава Дагестана о призывах мужчин идти в военкомат Глава Дагестана Меликов извинился перед жителями Дербента за призывы всех мужчин срочно идти в военкомат

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Глава республики Дагестан Сергей Меликов принес свои извинения жителям Дербента, в котором ранее всех мужчин призывали срочно явиться в военкомат с помощью громкоговорителей. В своем Telegram-канале он призвал не поддаваться панике и заверил, что в отношении ответственных лиц будут приняты самые строгие меры.

Сами организаторы называют это дополнительной мерой информирования граждан. А по мне – несусветная глупость! <...> Дорогие дербентцы, простите за эту выходку. Поручил всем ответственным лицам, в том числе правоохранительным органам, срочно разобраться в ситуации и принять самые строгие меры в отношении виновных, — написал Меликов.

Также он высказал слова благодарности очевидцам произошедшего, которые смогли запечатлеть инцидент на видео и донести запись лично до администрации региона. Следствие по факту случившегося уже проводит проверку.

Ранее в Дербенте всех местных мужчин призвали срочно явиться в военкомат. Машина МЧС колесила по всему городу, а из ее динамиков доносилось экстренное оповещение с требованием прийти в военкомат.

Ранее в Хасавюртовском районе Дагестана жители села Эндирей перекрыли федеральную трассу, протестуя против частичной мобилизации. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале, было видно, как на улицы вышли десятки местных жителей. Полиция пыталась разогнать протестующих, стреляя в воздух. По словам местных жителей, причиной перекрытия трассы стало то, что военкоматы вручили повестки молодым людям, недавно вернувшимся из армии.

После этого Меликов пригрозил персональной ответственностью главам городов и районов за ошибки, допущенные при мобилизации граждан, а также призвал исправить их. По его словам, частичная мобилизация должна осуществляться исключительно по объявленным президентом РФ Владимиром Путиным критериям.