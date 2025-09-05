Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 11:29

Несколько дронов взорвались над Азовским морем

Минобороны сообщило о двух сбитых украинских дронах над Азовским морем

Фото: МО РФ

Российские средства противовоздушной обороны утром 5 сентября сбили два украинских беспилотника самолетного типа над акваторией Азовского моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Инцидент произошел в промежутке между 08:00 и 10:00 по московскому времени.

В период с 08:00 мск до 10:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Азовского моря, — говорится в сообщении.

Ранее силы ПВО отразили атаку беспилотников в четырех районах Ростовской области, включая Верхнедонской и Миллеровский. Как уточнил врио губернатора Юрий Слюсарь, все цели уничтожены или перехвачены. По его словам, на земле также обошлось без жертв и разрушений.

До этого российские военные нанесли удар комплексом «Искандер» по пункту подготовки и запуска дронов ВСУ в Черниговской области. В результате удара были ликвидированы до 10 военнослужащих и восемь единиц транспорта с пусковыми установками. Кроме того, был сорван планируемый запуск беспилотников.

беспилотники
ВСУ
Минобороны РФ
ПВО
