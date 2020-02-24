https://static.news.ru/photo/18aa6dc8-5679-11ea-8013-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Альпинист взобрался на мачту крейсера «Аврора» в Санкт-Петербурге для устранения неполадок. Он восстановил цепочку флагов расцвечивания, которые ночью оборвало ветром.

Горожане заметили мужчину утром 23 февраля 2020 года. Они приняли его за нарушителя и опубликовали видеоролик с альпинистом в социальных сетях.

Когда в преддверии праздничного салюта с утра решил занять лучшее место, — шутили пользователи Сети.

На данный момент крейсер продолжает службу в штатном режиме, сообщает «Фонтанка».

NEWS.ru информировал в ноябре 2019 года об активисте, который выкрасил себя в красный цвет и окунулся в Неву возле крейсера «Аврора». Мужчина назвал акцию «Купание красного меня».