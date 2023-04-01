Неизвестный дрон упал на дерево в Тульской области SHOT: дрон неизвестного происхождения упал на дерево в Тульской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестный беспилотник приземлился на ветки дерева в Тульской области, сообщает Telegram-канал SHOT. Это произошло вблизи жилого дома в Ефремове на Тульском шоссе. Кому принадлежит дрон и нес ли он боевой заряд, остается неизвестным.

По предварительной информации, в ветках дерева застрял квадрокоптер. Сотрудники МЧС достали летательный аппарат с дерева и отвезли силовикам на экспертизу.

Исследование аппарата в дальнейшем показало, что никакой опасности он не несет. Дроном оказался детский квадрокоптер стоимостью порядка 1,5 тыс. рублей, пишет SHOT.

26 марта в Киреевске Тульской области прогремел взрыв, вблизи жилого дома упал украинский Ту-141 «Стриж». В ЕДДС по Киреевскому району сообщали, что в результате пострадали парень и девушка 2004 и 2006 годов рождения, они получили осколочные ранения. В облздраве Тульской области добавили, что третий пострадавший обратился в медучреждение самостоятельно, в приемном отделении Киреевской ЦРБ рассказали, что жителя не будут госпитализировать, поскольку у него только ссадины и нет ранений.