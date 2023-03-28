Неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии МВД: полицейский получил ранение при нападении неизвестных на пост ДПС в Ингушетии

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии, обстреляв его из автоматического оружия около полуночи. Инцидент произошел возле селения Кантышево Назрановского района Ингушетии, сообщили в региональном МВД.

В результате атаки один сотрудник полиции, находившийся на посту при исполнении служебных обязанностей, получил огнестрельное ранение. Правоохранители в настоящее время ищут нападавших. Проводится расследование.

Ранее в Балашихе 54-летний прохожий напал с ножом на 40-летнего полицейского. Сотрудник ДПС сидел в машине во дворе дома. К нему подошел неизвестный и попытался ударить ножом через открытую дверь автомобиля. Тогда полицейский вышел из авто, чтобы задержать фигуранта. Однако тот смог ранить его в грудь. Позже его удалось задержать.

Ранее в Москве 19-летний водитель каршеринга устроил гонки с полицейскими. Молодой человек зашел в каршеринговое приложение под чужим аккаунтом. После он взял напрокат иномарку и поехал по одной из столичных трасс, за ним погнались полицейские. Для того чтобы остановить «гонщика», полицейским пришлось стрелять по машине. После того как автомобиль остановился, молодой человек бросил его и попытался убежать от полицейских, но его задержали. Момент погони попал на видео.