Погоня полицейских за водителем каршеринга в Москве попала на видео

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

19-летний водитель каршеринга устроил гонки с полицейскими, сообщает «Осторожно, Москва». По информации Telegram-канала, молодой человек зашел в каршеринговое приложение под чужим аккаунтом. После он взял напрокат иномарку и помчался по одной из столичных трасс. Момент погони попал на видео.

В дороге сотрудники ГИБДД захотели остановить молодого водителя, однако лихач не стал тормозить авто и нажал на педаль газа. Для того, чтобы остановить «гонщика», полицейским пришлось стрелять по машине.

После того, как автомобиль остановился, молодой человек бросил авто и попытался убежать от полицейских. В результате нарушителя задержали. Против него возбудили дело и составили три протокола.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что экс-депутат Верховной рады Украины и бывший глава партии «Русь единая» Алексей Ременюк разбился насмерть во время полицейской погони в Симферополе. По данным канала, инцидент произошел вечером 9 ноября, когда 66-летний политик ехал с дня рождения своего знакомого на Range Rover и его остановили сотрудники ДПС.