Неходячая «хрустальная» сибирячка заразилась коронавирусом в больнице

https://static.news.ru/photo/6a50f62a-99d0-11ea-ba26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущая праздников из Новосибирска Лара Кинслер в течение нескольких месяцев получила несколько переломов. В настоящее время в её теле — пластина и два протеза. Кинслер полностью обездвижена, а врачи всё ещё пытаются понять, в чём причина «хрустальности» сибирячки, любое падение которой приводит к новым тяжёлым травмам.

Недавно ко всем проблемам женщины добавилась ещё одна. Кинслер, находясь в больнице, заразилась коронавирусной инфекцией нового типа. Она рассказала журналистам, что в одну палату с ней положили 87-летнюю больную. Пожилая женщина и девушка на койках лежали «голова к голове». Кинслер всячески старалась помочь бабушке, общалась с её дочерью по телефону. Через три дня пенсионерка начала кашлять, а в течение ещё нескольких суток её выписали.

После этого у Кинслер начались симптомы заболевания. У неё поднималась температура, однако рентген показал, что с лёгкими всё в порядке. Затем «врачи в облачении» всё же взяли у ведущей праздников тест на COVID-19, результат которого оказался положительным.

Меня перевели в отдельную палату. Вскоре пришёл доктор и сказал, что у меня положительный результат, мне нужно вызвать скорую, которая отвезёт меня в инфекционный госпиталь. Но, видимо, он что-то перепутал, потому что от меня никто заявку не принял. Я пролежала в кровати с 20:30 до 04:00, только тогда меня забрали и привезли в инфекционную больницу № 1, — цитирует Кинслер «КП-Новосибирск».

Как ранее писал NEWS.ru, вспышка коронавируса зафиксирована в Жирновском районе Волгоградской области. В местном психоневрологическом интернате инфекция выявлена у 30 пациентов.