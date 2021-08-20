Неадекватная женщина парализовала движение в Новосибирске

Жительница Новосибирска вышла прогуляться на оживлённую проезжую часть и парализовала движение транспорта. В течение нескольких минут она странно вела себя, садилась посреди магистрали, собирала мусор и шла между движущимися машинами, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на соцсети.

Инцидент произошёл на улице Большевистская.

Кадры с неадекватной женщиной снял очевидец из окна своей квартиры. На видео заметно , как один человек подошёл к женщине и пытается уговорит её уйти с дороги. Однако у него ничего не выходит. Что стало причиной такого поведения женщины и сколько времени она провела на проезжей части, не сообщается.

По информации издания, в последнее время в городе стали часто происходить подобные случаи. Так, 16 августа неадекватный мужчина заблокировал движение троллейбуса, усевшись перед ним на дорогу. Оттащить пешехода водителю троллейбуса удалось только с помощью прохожего.

Ранее Минздрав назвал регионы — лидеры по числу людей с расстройствами психики. По данным ведомства, в 2020 году больше всего пациентов с психическими расстройствами было зафиксировано на Чукотке, меньше всего — в Чечне.