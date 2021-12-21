Куратор «мусорной» реформы назвал топ-20 «зелёных» регионов России

Российский экологический оператор представил «Зелёный рейтинг» регионов, который демонстрирует уровень реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в отдельно взятом субъекте страны, передаёт «360». Лидерами рейтинга оказались Московская, Ярославская, Нижегородская, Калужская и Тульская области. Оценка складывалась из статистики и опроса жителей.

Также в рейтинг попали Белгородская, Мурманская, Ростовская, Сахалинская, Свердловская, Псковская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Самарская и Пензенская области.

Последние пять мест заняли Рязанская, Тюменская, Липецкая, Новгородская и Ивановская области.

Собранные данные в результате социологического опроса характеризуют качество и доступность инфраструктуры и услуг по обращению с ТКО (твёрдые коммунальные отходы. — NEWS.ru), а также информированность и отношение граждан к реформе и происходящим изменениям. <...> Рейтинг позволяет оценить вклад субъектов РФ в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО в России. По каждой категории мы отобрали критерии, провели статистическую оценку, — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Он добавил, что регулярно встречается с губернаторами, а специалисты РЭО проверяют деятельность региональных операторов и собирают данные.

Ранее зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что в существовании незаконных свалок виноваты недобросовестные чиновники. Они не ликвидируют свалки, хотя на это есть деньги.