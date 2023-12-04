Названы самые популярные лыжные трассы в Москве и Подмосковье Травел-блогер Ансталь заявила, что «Сорочаны» - один из лучших курортов

Подмосковный парк «Сорочаны» — один из лучших горнолыжных курортов Центрального федерального округа, заявила NEWS.ru руководитель турагентства тревел-блогер Наталия Ансталь. Она добавила, что москвичи могут покататься на лыжах и в самом городе — например, в парке Сокольники или в Одинцово, где организован прокат необходимого инвентаря.

Парк «Сорочаны» — один из лучших горнолыжных курортов Центрального федерального округа. Туда каждый год приезжает огромное количество людей. В парке можно покататься на лыжах и сноубордах, есть даже специальные трассы для тюбингов. Курорт подойдет и для новичков, и для профессионалов. Также недалеко от Москвы находится парк «Яхрома», — рассказала она.

Ранее тревел-блогер Евгения Друкер дала совет тем, кто планирует отпуск зимой в России, но не хочет уезжать далеко от столицы. По ее мнению, таким людям приглянется курорт «Лисья Гора» в черте Балашихи. На территории так называемой «Лиськи» не первый год проводятся соревнования по фристайлу и горным лыжам.

Здесь можно найти трассы как для новичков, так и для профессионалов. Перепады высот достигают 95 метров. За это сноубордисты внесли «Лисью Гору» в топ курортов, куда можно отправиться на отпуск зимой.