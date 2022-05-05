Власти граничащего с Украиной региона предупредили об учебных стрельбах Власти Курской области предупредили местных жителей о проведении учебной стрельбы

Военнослужащий ВС РФ / Фото MOD Russia//Global Look Press

Власти приграничных Суджанского и Рыльского районов Курской области предупредили местных жителей о проведении учебной стрельбы 5, 6 и 7 мая. На учебных полигонах военные будут работать с разными видами стрелкового оружия, отмечают местные власти.

5 мая 2022 года Пограничным управлением ФСБ России по Курской области на территории района с 12:00 часов будут проводиться учебные стрельбы, — говорится в сообщении администрации Суджанского района.

Местных жителей призвали соблюдать спокойствие и отнестись к учениям с пониманием.

В Суджанском районе погрануправление ФСБ в последний раз проводило учебные стрельбы 27 апреля. В свою очередь власти Рыльского района Курской области предупреждали о проведении учебной стрельбы в рамках плановой боевой подготовки 3–6 мая.

Пограничные пункты Курской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. Российские военные отражали огонь. Жертв и пострадавших удавалось избежать.

Ранее в Курской области продлили режим повышенной террористической опасности. Данная мера позволяет специальным подразделениям нести особый режим службы.