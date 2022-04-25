В Курской области продлят режим повышенной террористической опасности
Сергей Попов
Сергей Попов
10:33, 25 апреля 2022
Роман СтаровойтФото: gubernator46/vk.com
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Власти Курской области приняли решение продлить действие режима повышенной террористической опасности, введённого на период с 11 по 25 апреля. Губернатор Роман Старовойт в ходе оперативного совещания администрации области попросил подготовить соответствующие документы, передаёт ТАСС. Срок, на который продлевается действие режима, он не назвал.
Учитывая то, что принципиально ситуация не изменилась, у нас сегодня истекает срок действия введённого [повышенного] режима террористической опасности, поэтому принимаю решение о продлении этого режима, — цитирует агентство главу региона.
По его словам, данная мера позволит специальным подразделениям нести особый режим службы, и регион будет находиться в режиме повышенной готовности.
Утром 25 апреля глава Курской области написал в Telegram-канале, что системой ПВО сбито два украинских беспилотника в селе Боровское. Губернатор подчеркнул, что ситуация полностью контролируется.
Ранее Старовойт сообщил об обстреле пограничного пункта в Глушковском районе со стороны Украины. По его словам, выстрелы были произведены из миномётов. В результате инцидента погибших и пострадавших нет.