В Курской области продлят режим повышенной террористической опасности

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что восемь «легкораненых» матросов с крейсера «Москва» скоро смогут вернуться в свои подразделения. По его словам, военные чувствуют себя лучше и находятся на стадии восстановления.

Все военнослужащие находятся на финальной стадии выздоровления. Скоро они смогут вернуться в свои подразделения, — написал Развожаев в своём Telegram-канале. Восемь матросов гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Москва» проходят лечение...