Глава Курской области заявил об обстреле ВСУ пропускного пункта

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле пограничного пункта в Глушковском районе. Это произошло со стороны Украины, написал он в Telegram-канале. По словам главы региона, никто не пострадал.

В результате (обстрела — NEWS.RU) произошло возгорание помещения Россельхознадзора. Наши пограничники и военные держат ситуацию на контроле. Раненых и погибших нет, — заявил Старовойт.

По информации губернатора, выстрелы были произведены из миномётов. Он добавил, что этот же погранпункт обстреливали уже несколько раз и в марте, и в апреле.

Ранее в ФСБ РФ заявили об обстреле погранпункта в Брянской области. По данным службы, в результате инцидента две машины беженцев получили повреждения.