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Происшествия

Глава Курской области заявил об обстреле ВСУ пропускного пункта

18:35, 23 апреля 2022
Глава Курской области заявил об обстреле ВСУ пропускного пункта Губернатор Курской области Роман Старовойт Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле пограничного пункта в Глушковском районе. Это произошло со стороны Украины, написал он в Telegram-канале. По словам главы региона, никто не пострадал.

В результате (обстрела — NEWS.RU)  произошло возгорание помещения Россельхознадзора. Наши пограничники и военные держат ситуацию на контроле. Раненых и погибших нет,заявил Старовойт.

По информации губернатора, выстрелы были произведены из миномётов. Он добавил, что этот же погранпункт обстреливали уже несколько раз и в марте, и в апреле. 

Ранее в ФСБ РФ заявили об обстреле погранпункта в Брянской области. По данным службы, в результате инцидента две машины беженцев получили повреждения.

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