Названы пять самых красивых улиц Москвы для ночных прогулок

https://static.news.ru/photo/66a0dea4-fb51-11ea-b418-fa163e074e61_660.jpg Столешников переулок Фото: АГН «Москва»

Российская столица вошла в пятёрку самых освещённых городов мира наряду с Парижем, Токио, Нью-Йорком и Лондоном. Большая Дмитровка, Никольская и ещё три московские улицы признаны самыми яркими и интересными для любителей прогуляться по городу в ночное время. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

Одним из самых красивых мест ночью — Столешников переулок. Он вошёл в список благодаря инсталляции «Звёздное небо», которую ежегодно обновляют.

А вот Никольская улица украшена самой длинной светодиодной гирляндой в 92 метра. Её можно даже потрогать, так как она висит на уровне вытянутой руки.

Золотой гирляндой с разноцветными шарами украшена и улица Кузнецкий Мост, а на Большой Дмитровке москвичей развлекают ярко-синие медузы, которые расположились на 46-метровой светодиодной ленте.

Камергерский переулок и вовсе сказочно выглядит благодаря не только необычным гирляндам, но и восстановленным по рисункам архитектора Фёдора Шехтеля фонарям.

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